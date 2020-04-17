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Главная / ICTV ЗАПУСКАЕТ ОНЛАЙН-ПРОЕКТ «ФАКТЫ СПОРТ ИЗ ДОМА» / 17.04.2020 15:23
17.04.2020 15:23
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ICTV ЗАПУСКАЕТ ОНЛАЙН-ПРОЕКТ «ФАКТЫ СПОРТ ИЗ ДОМА»


В новом проекте ведущий программы «Факты.Спорт» Андрей Ковальский будет со своего дома в режиме «онлайн» говорить со звездами украинского спорта и его ключевыми представителями. А стартует спортивная рубрика с эксклюзивного интервью Министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

Весь спортивный мир находится сейчас на карантине: Олимпийские игры, Лигу чемпионов и множество других национальных чемпионатов, соревнований и турниров перенесли, а спортсмены лишены возможности полноценно тренироваться в залах и на стадионах. Как украинские звезды спорта относятся к карантину, как это скажется на их подготовке и чем они занимаются в условиях самоизоляции – обо всем этом и многом другом вы узнаете первыми.

Карантин больно ударил по спорту и спортсменам. Миллиардные потери для клубов и спонсоров. Конечно, украинцы в этом глобальном мире не могли остаться в стороне. Как переживают вынужденную изоляцию от спорта наши атлеты будем выяснять в личных разговорах. О жизни без спорта из первых уст

– комментирует идеологию Андрей Ковальский.

В интервью для нового проекта Министр спорта прокомментировал решение Кабмина о предоставлении возможности профессиональным спортсменам проводить индивидуальные тренировки, ведь до сих пор они имели возможность заниматься только дома.

Теперь штатные спортсмены сборной команды Украины, в частности, паралимпийцы могут заниматься спортом на улице, за исключением спортивных площадок. Это может быть бег, занятия на велосипеде, или различные физические упражнения

– отметил Вадим Гутцайт.

Следующими гостями онлайн-проекта «Факты.Спорт из дома» станут олимпийская чемпионка Яна Шемякина и бронзовый призер Олимпийских игр Богдан Бондаренко. Интервью с Министром молодежи и спорта Украины вскоре можно будет посмотреть на сайте «Фактов» и социальных страницах ICTV.

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Теги: Андрій Ковальський, Факты. Спорт
17.04.2020 15:23



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