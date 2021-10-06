ICTV транслюватиме церемонію вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру

Сьогодні, 6 жовтня, на каналі ICTV о 21:40 розпочнеться трансляція урочистих заходів із вшанування пам’яті жертв трагедії у Бабиному Яру за участі Президента України Володимира Зеленського і президентів Ізраїлю та Німеччини – Іцхака Герцога та Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Захід приурочений до 80-х роковин розстрілів у Бабиному Яру ‒ одного з найбільших злочинів Голокосту в світі. Дії нацистів призвели до вбивства майже 34 тис. євреїв в окупованому Києві 29-30 вересня 1941 року.

Церемонія пройде за участі світових лідерів, представників єврейських організацій, які вижили під час Голокосту, й українців, які рятували євреїв від смерті та отримали звання Праведників народів світу.

З промовами виступлять президенти України, Німеччини та Ізраїлю, Борис Забарко, голова Всеукраїнської асоціації євреїв – колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів, Віктор Пінчук, бізнесмен, філантроп, член Наглядової ради Меморіального Центру Голокосту «Бабин Яр», Натан Щаранський, голова Наглядової ради Меморіального Центру Голокосту «Бабин Яр», Марина Абрамович, авторка «Кристалічної стіни плачу».

Під час заходу також представлять новий об’єкт Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» – «Кристалічну стіну плачу» всесвітньо відомої художниці Марини Абрамович. Це один із найбільших у Європі артоб’єктів. А сама Марина Абрамович – культова сербська майстриня, чиї сміливі перфоманси є видатним надбанням сучасного світового мистецтва.

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