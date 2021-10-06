ICTV покажет церемонию чествования памяти жертв Бабьего Яра

Сегодня, 6 октября, на канале ICTV в 21:40 начнется трансляция торжественных мероприятий, посвященных памяти жертв трагедии в Бабьем Яру при участии Президента Украины Владимира Зеленского и президентов Израиля и Германии – Ицхака Герцога и Франка-Вальтера Штайнмайера.

Мероприятие приурочено к 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру – одного из крупнейших преступлений Холокоста в мире. Действия нацистов привели к убийству почти 34 тыс. евреев в оккупированном Киеве 29–30 сентября 1941 года.

Церемония пройдет с участием мировых лидеров, представителей еврейских организаций, которые выжили во время Холокоста, и украинцев, которые спасали евреев от смерти и получили звание Праведников народов мира.

С речами выступят президенты Украины, Германии и Израиля, Борис Забарко, председатель Всеукраинской ассоциации евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей, Виктор Пинчук, бизнесмен, филантроп, член Наблюдательного совета Мемориального Центра Холокоста «Бабий Яр», Натан Щаранский, председатель Наблюдательного совета Мемориального Центра Холокоста «Бабий Яр», Марина Абрамович, автор «Кристаллической стены плача».

Во время мероприятия также представят новый объект Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» – «Кристаллическую стену плача» всемирно известной художницы Марины Абрамович. Это один из крупнейших в Европе арт-объектов. А сама Марина Абрамович – культовая сербская мастерица, чьи смелые перфомансы являются выдающимся достоянием современного мирового искусства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.