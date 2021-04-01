ICTV став першим у березні

У березні канал ICTV став першим за результатами телевимірювань. Перемогу мовнику забезпечила частка 9,41%* за аудиторією 18-54 р. (міста 50 тис.+). Стабільні показники також дозволили стати ICTV лідером у першому кварталі 2021 року.

Минулого місяця кращими серед інформаційних продуктів були – «Факти тижня» і «Факти». 30 березня випуск «Фактів» о 12:45 пройшов з часткою 15,8%* (18-54 р., 50 тис.+), що стало найвищим результатом цього року.

Як завжди, серед розважального контенту особливу прихильність глядача має «Дизель Шоу». Стабільно міцні показники демонструє кінопоказ. Високі цифри також показують передачі «Ранок у Великому Місті» та «Надзвичайні новини».

У березні на екрани повернувся улюблений серіал глядачів – «Пес». Продовження шостого сезону увірвалося в ефір з часткою 10,6%* (18-54 р., 50 тис.+).

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