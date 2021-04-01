ICTV стал первым в марте

В марте канал ICTV стал первым по результатам телеизмерений. Победу вещателю обеспечила доля 9,41%* по аудитории 18-54 г. (города 50 тыс.+). Стабильные показатели также позволили стать ICTV лидером в первом квартале 2021-го.

В прошлом месяце лучшими среди информационных продуктов были – «Факты недели» и «Факты». 30 марта выпуск «Фактов» в 12:45 прошел с долей 15,8%* (18-54 г., 50 тыс.+), что стало самым высоким результатом этого года.

Как всегда, среди развлекательного контента особое расположение зрителя имеет «Дизель Шоу». Стабильно прочные показатели демонстрирует кинопоказ. Высокие цифры также показывают передачи «Утро в Большом Городе» и «Чрезвычайные новости».

В марте на экраны вернулся любимый сериал зрителей – «Пес». Продолжение шестого сезона ворвалось в эфир с долей 10,6%* (18-54 г., 50 тыс.+).

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