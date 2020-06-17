Фонд Олени Пінчук запустив курс «Я зможу! COVID-19 response» в рамках проекту «Я зможу!»

Фонд Олени Пінчук в рамках проекту «Я зможу!» розробив спеціальний цикл лекцій у відповідь на епідемію COVID-19. Курс складається з 10-ти лекцій найкращих українських експертів і має на меті полегшити емоційний стан людей не лише під час карантину, а й після нього.

– У відповідь на епідемію COVID-19 проект «Я зможу!» розробив спеціальний цикл лекцій, що має на меті полегшити емоційний стан у час невизначеності, зменшити рівень стресу, навчити вибудовувати стосунки з членами родини, спокійно сприймати обставини та вчасно реагувати на зміни.

Курс «Я зможу! COVID-19 response» містить 10 лекцій найкращих українських експертів, які не втрачають своєї актуальності навіть поза межами карантину.

Команда лекторів, що складається з психологів, фінансового та юридичного консультантів, нейродослідниці, експертів, що реалізують онлайн проекти у різних сферах, дадуть практичні поради, які дозволять запобігти фінансовій кризі та безробіттю, навчать жити в рамках мінімальних бюджетів та захищати власні права у стосунках з роботодавцем, розкажуть, як прокачати свій мозок та навчити його вчитися, як створювати собі опори та знаходити нові можливості для розвитку навіть під час кризи – розповіла про курс Ольга Сердюк, програмна директорка Фонду Олени Пінчук.

Більш детальну інформацію про курс «Я зможу! COVID-19 response» шукайте тут.

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