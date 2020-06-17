Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Головна / Фонд Олени Пінчук запустив курс «Я зможу! COVID-19 response» в рамках проекту «Я зможу!» / 17.06.2020 12:15
17.06.2020 12:15
Поділитися

Фонд Олени Пінчук запустив курс «Я зможу! COVID-19 response» в рамках проекту «Я зможу!»


Фонд Олени Пінчук в рамках проекту «Я зможу!» розробив спеціальний цикл лекцій у відповідь на епідемію COVID-19. Курс складається з 10-ти лекцій найкращих українських експертів і має на меті полегшити емоційний стан людей не лише під час карантину, а й після нього.

– У відповідь на епідемію COVID-19 проект «Я зможу!» розробив спеціальний цикл лекцій, що має на меті полегшити емоційний стан у час невизначеності, зменшити рівень стресу, навчити вибудовувати стосунки з членами родини, спокійно сприймати обставини та вчасно реагувати на зміни.

Курс «Я зможу! COVID-19 response» містить 10 лекцій найкращих українських експертів, які не втрачають своєї актуальності навіть поза межами карантину.

Команда лекторів, що складається з психологів, фінансового та юридичного консультантів, нейродослідниці, експертів, що реалізують онлайн проекти у різних сферах, дадуть практичні поради, які дозволять запобігти фінансовій кризі та безробіттю, навчать жити в рамках мінімальних бюджетів та захищати власні права у стосунках з роботодавцем, розкажуть, як прокачати свій мозок та навчити його вчитися, як створювати собі опори та знаходити нові можливості для розвитку навіть під час кризи – розповіла про курс Ольга Сердюк, програмна директорка Фонду Олени Пінчук.

 

Більш детальну інформацію про курс «Я зможу! COVID-19 response» шукайте тут.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Фонд Олени Пінчук
17.06.2020 12:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати