Фонд Елены Пинчук запустил курс «Я смогу! COVID-19 response» в рамках проекта «Я смогу!»

Фонд Елены Пинчук в рамках проекта «Я смогу!» разработал специальный цикл лекций в ответ на эпидемию COVID-19. Курс состоит из 10-ти лекций лучших украинских экспертов и призван облегчить эмоциональное состояние людей не только во время карантина, но и после него.

– В ответ на эпидемию COVID-19 проект «Я смогу!» разработал специальный цикл лекций призван облегчить эмоциональное состояние в момент неопределенности, уменьшить уровень стресса, научить выстраивать отношения с членами семьи, спокойно воспринимать обстоятельства и своевременно реагировать на изменения.

Курс «Я смогу! COVID-19 response» содержит 10 лекций лучших украинских экспертов, которые не теряют своей актуальности даже за пределами карантина.

Команда лекторов, состоящая из психологов, финансового и юридического консультантов, нейроисследователя, экспертов, реализующих онлайн проекты в различных сферах, дадут практические советы, которые позволят предотвратить финансовый кризис и безработицу, научат жить в рамках минимальных бюджетов и защищать свои права в отношениях с работодателем, расскажут, как прокачать свой мозг и научить его учиться, как создавать себе опоры и находить новые возможности для развития даже во время кризиса – рассказала о курсе Ольга Сердюк, программный директор Фонда Елены Пинчук.

Более подробную информацию о курсе «Я смогу! COVID-19 response» ищите здесь.

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