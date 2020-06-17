Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / Фонд Елены Пинчук запустил курс «Я смогу! COVID-19 response» в рамках проекта «Я смогу!» / 17.06.2020 12:15
17.06.2020 12:15
Поделиться

Фонд Елены Пинчук запустил курс «Я смогу! COVID-19 response» в рамках проекта «Я смогу!»


Фонд Елены Пинчук в рамках проекта «Я смогу!» разработал специальный цикл лекций в ответ на эпидемию COVID-19. Курс состоит из 10-ти лекций лучших украинских экспертов и призван облегчить эмоциональное состояние людей не только во время карантина, но и после него.

– В ответ на эпидемию COVID-19 проект «Я смогу!» разработал специальный цикл лекций призван облегчить эмоциональное состояние в момент неопределенности, уменьшить уровень стресса, научить выстраивать отношения с членами семьи, спокойно воспринимать обстоятельства и своевременно реагировать на изменения.

Курс «Я смогу! COVID-19 response» содержит 10 лекций лучших украинских экспертов, которые не теряют своей актуальности даже за пределами карантина.

Команда лекторов, состоящая из психологов, финансового и юридического консультантов, нейроисследователя, экспертов, реализующих онлайн проекты в различных сферах, дадут практические советы, которые позволят предотвратить финансовый кризис и безработицу, научат жить в рамках минимальных бюджетов и защищать свои права в отношениях с работодателем, расскажут, как прокачать свой мозг и научить его учиться, как создавать себе опоры и находить новые возможности для развития даже во время кризиса – рассказала о курсе Ольга Сердюк, программный директор Фонда Елены Пинчук.

 

Более подробную информацию о курсе «Я смогу! COVID-19 response» ищите здесь.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Фонд Олени Пінчук
17.06.2020 12:15



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати