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Главная / Фонд Олени Пінчук презентує лімітовану благодійну колекцію аксесуарів з відомим британським брендом Aspinal of London / 13.04.2023 15:31
13.04.2023 15:31
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Фонд Олени Пінчук презентує лімітовану благодійну колекцію аксесуарів з відомим британським брендом Aspinal of London

Фонд Олени Пінчук презентує лімітовану благодійну колекцію аксесуарів з відомим британським брендом Aspinal of London

Напередодні Великодня Фонд Олени Пінчук спільно з британським брендом Aspinal of London представив колекцію шовкових хустин та шкіряних брелоків, які продаватимуться і у Великій Британії і в Україні. Усі виручені кошти підуть на підтримку проєкту Фонду «Мобільні клініки для ВІЛ-позитивних дітей». Проєкт з 2009 року піклується про дітей, які народились і живуть з ВІЛ в Україні і з початком повномасштабної війни потребують медичної допомоги ще більше. Багато з них стали внутрішньо переміщеними особами, втратили не тільки домівки, доступ до освіти, а й доступ до кваліфікованої медичної допомоги.

Як зазначила засновниця Фонду Олена Пінчук:

«Мобільні клініки» для ВІЛ-позитивних дітей – багаторічний проект Фонду, який надав кваліфіковану медичну допомогу тисячам дітей з найвіддаленіших куточків України. З початком повномасштабної війни ситуація з ВІЛ/СНІДом змінилася. Як ніколи раніше, нам потрібно контролювати стан здоров’я наших маленьких пацієнтів, серед яких багато внутрішньо переміщених осіб. Ми раді, що такий чудовий партнер – Aspinal of London – підтримує наш проект, створивши колекцією аксесуарів з українськими символами процвітання та добробуту. Ця колаборація дозволить принести зміни на краще в життя ВІЛ-позитивних дітей».

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Фонд Олени Пінчук презентує лімітовану благодійну колекцію аксесуарів з відомим британським брендом Aspinal of London / 9 фотографий

Креативна директорка бренду – українка за походженням, Марія Дикало, використала для принта хустин свої картини з українськими мотивами. Соняшники для британців такі ж символічні квіти надії, як і для українців.

«Фонд Олени Пінчук за роки діяльності зробив так багато для підвищення обізнаності про ВІЛ та СНІД в Україні. Підтримка, яку вони надають жінкам і дітям, є неоціненною, а їхня робота стає ще більш важливою зараз, коли країну роздирає війна. Ми сподіваємося, що ця благодійна колаборація заохотить інших долучитися до підтримки українського народу, а особливо дітей у цей складний період» — зазначила креативна директорка бренду Марія Дикало.

Благодійна колекція для продажу буде доступна на сайті бренду, а також на сайті фонду.

 

Теги: великдень, Олена Пінчук, Фонд Олени Пінчук
13.04.2023 15:31

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