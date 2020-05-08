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Главная / Деловой разговор с Оксаной Гутцайт / 08.05.2020 11:28
08.05.2020 11:28
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Деловой разговор с Оксаной Гутцайт


Телеканал ICTV запускает серию онлайн-интервью ведущей Оксаны Гутцайт с топовыми украинскими бизнесменами, которые пережили не один кризис и готовы поделиться собственным опытом. Предприниматели расскажут, как Covid-19 «убивает» миллионы гривен и как сохранить свое дело в кризисное время. Эксклюзивно в проекте «Деловой разговор с Оксаной Гутцайт».

У нас две важные миссии. Первая, глобальная – показать людям как выходить из кризиса, как выживать, как работать бизнесу дальше и сколько ему понадобится времени, чтобы выйти из такой сложной ситуации. А вторая, человеческая – показать, что в рядах этой карантинной пандемии мы все стали одинаковыми, независимо от социального статуса и того, сколько мы зарабатываем

– комментирует Оксана Гутцайт.

В новом проекте мы приоткроем завесу работы ресторанного бизнеса, ТРЦ и сферы торговли. Спикерами проекта «Деловой разговор с Оксаной Гутцайт» станут совладелец ТРЦ «Dream Town» Александр Меламуд, соучредитель и директор компании бытовой техники Mirta Артем Лукашев, ресторатор Максим Храмов и автор канала «Бегущий банкир» Андрей Онистрат.

Смотрите интервью на официальных страницах YouTube и Facebook ICTV.

Первое интервью с Александром Меламудом уже по ссылке: https://youtu.be/QLUxWyewpq4

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Теги: Оксана Гутцайт
08.05.2020 11:28



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