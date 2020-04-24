Чорнобильська трагедія: документальні фільми про аварію на Чорнобильській АЕС від ICTV

26 квітня 1986 року трапилась подія, що назавжди закарбувалась в пам’яті. Аварія на Чорнобильській АЕС зруйнувала тисячі життів, стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства, а відлуння наслідків того дня доноситься до нас і сьогодні. До 34-х роковин Чорнобильської трагедії, пропонуємо переглянути документальні фільми про аварію на АЕС від ICTV та пригадати як все було.

«Чорнобиль та Фукусіма»

В документальному фільмі «Чорнобиль та Фукусіма» можна побачити унікальні кадри із «заборонених зон» Чорнобиля та Фукусіми, де навіть через довгий час рівень радіації є смертельним для людини. А ще тут багато вражаючих історій ліквідаторів, людей, які покинули свої будинки і більше ніколи не зможуть туди повернутись, а також людей, які проживають на уражених територіях.

«Чорнобиль. Все тільки починається» – 4-х – серійний документальний проект

Які наслідки зазнала природа, земля та люди від Чорнобильської аварії? Як усе відбувалося та відбувається в Чорнобильській зоні насправді? Дізнайтесь усі подробиці від найавторитетніших фізиків-ядерників та вчених-генетиків зі світовим ім’ям. Крім вражаючої інформації, автори проекту знайшли також колекцію мутантів та єдину дитину, народжену в Чорнобильській зоні. Отримали дані засекречених експериментів і навіть здійснили власні дослідження.

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