Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Головна / Чорнобильська трагедія: документальні фільми про аварію на Чорнобильській АЕС від ICTV / 24.04.2020 10:10
24.04.2020 10:10
Поділитися

Чорнобильська трагедія: документальні фільми про аварію на Чорнобильській АЕС від ICTV


26 квітня 1986 року трапилась подія, що назавжди закарбувалась в пам’яті. Аварія на Чорнобильській АЕС зруйнувала тисячі життів, стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства, а відлуння наслідків того дня доноситься до нас і сьогодні. До 34-х роковин Чорнобильської трагедії, пропонуємо переглянути документальні фільми про аварію на АЕС від ICTV та пригадати як все було.

«Чорнобиль та Фукусіма»

В документальному фільмі «Чорнобиль та Фукусіма» можна побачити унікальні кадри із «заборонених зон» Чорнобиля та Фукусіми, де навіть через довгий час рівень радіації є смертельним для людини. А ще тут багато вражаючих історій ліквідаторів, людей, які покинули свої будинки і більше ніколи не зможуть туди повернутись, а також людей, які проживають на уражених територіях.

«Чорнобиль. Все тільки починається» – 4-х – серійний документальний проект

Які наслідки зазнала природа, земля та люди від Чорнобильської аварії? Як усе відбувалося та відбувається в Чорнобильській зоні насправді? Дізнайтесь усі подробиці від найавторитетніших фізиків-ядерників та вчених-генетиків зі світовим ім’ям. Крім вражаючої інформації, автори проекту знайшли також колекцію мутантів та єдину дитину, народжену в Чорнобильській зоні. Отримали дані засекречених експериментів і навіть здійснили власні дослідження.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Документальні фільми, Чорнобиль, Чорнобиль та Фукусіма, Чорнобиль. Все тільки починається
24.04.2020 10:10



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати