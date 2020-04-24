Чернобыльская трагедия: документальные фильмы об аварии на Чернобыльской АЭС от ICTV

26 апреля 1986 года произошло событие, что навсегда запечатлелось в памяти. Авария на Чернобыльской АЭС разрушила тысячи жизней, стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества, а эхо последствий того дня доносится до нас и сегодня. К 34-й годовщине Чернобыльской трагедии, предлагаем посмотреть документальные фильмы об аварии на АЭС от ICTV и вспомнить как все было.

«Чернобыль и Фукусима»

В документальном фильме «Чернобыль и Фукусима» можно увидеть уникальные кадры из «запретных зон» Чернобыля и Фукусимы, где даже спустя долгое время уровень радиации является смертельным для человека. А еще здесь много впечатляющих историй ликвидаторов, людей, которые покинули свои дома и больше никогда не смогут туда вернуться, а также людей, проживающих на пораженных территориях.

«Чернобыль. Все только начинается »- 4-х – серийный документальный проект

Какие последствия понесла природа, земля и люди от Чернобыльской аварии? Как все происходило и происходит в Чернобыльской зоне на самом деле? Узнайте все подробности от самых авторитетных физиков-ядерщиков и ученых-генетиков с мировым именем. Кроме впечатляющей информации, авторы проекта нашли также коллекцию мутантов и единственного ребенка, родившегося в Чернобыльской зоне. Получили данные засекреченных экспериментов и даже совершили собственные исследования.

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