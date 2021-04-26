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Головна / Чорнобиль 1986-2021. Невідомі історії очевидців і ліквідаторів аварії на ЧАЕС / 26.04.2021 10:00
26.04.2021 10:00
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Чорнобиль 1986-2021. Невідомі історії очевидців і ліквідаторів аварії на ЧАЕС


26 квітня 2021-го минає 35 років з дня найбільшої техногенної катастрофи в історії людства – аварії на Чорнобильській атомній електростанції. До цієї дати команда сайту Факти ICTV підготувала документальний фільм, заснований на невідомих історіях очевидців і ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Радіаційний викид під час вибуху на ЧАЕС був в 300 разів потужнішим, ніж скинута на Хіросіму бомба. У ліквідації наслідків аварії взяли участь близько 240 тис. чоловік. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки – понад 600 тис. Близько 10% з них померли, 150 тисяч стали інвалідами. Дослідження Міжнародної організації з атомної енергії виявили, що жертвами радіаційного опромінення в момент аварії на Чорнобильській АЕС стали близько 4 тис. людей. За останні 25 років, за даними організації Greenpeace, близько 200 тис. людей померли від раку, який викликала аварія на ЧАЕС.

У річницю катастрофи Факти ICTV відтворюють хроніку подій через свідчення очевидців трагедії – ліквідаторів, військових, а також людей, які брали безпосередню участь у порятунку сотень тисяч людей по всій території країни.

Прем’єра на Youtube-каналі – https://www.youtube.com/watch?v=Y2caCOxxv1w.

Над матеріалом працювали: журналісти – Оксана Михайлова, Наталія Кулик, Христина Величанська. Оператори – Владислав Пустовіт, Максим Костенко. Режисер монтажу – Ігор Старощук. Редактор – Маргарита Верещагіна. Продюсер – Антон Світличний.

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Теги: факти ICTV, Чорнобиль
26.04.2021 10:00



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