Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / Чернобыль 1986-2021. Неизвестные истории очевидцев и ликвидаторов аварии на ЧАЭС / 26.04.2021 10:00
26.04.2021 10:00
Поделиться

Чернобыль 1986-2021. Неизвестные истории очевидцев и ликвидаторов аварии на ЧАЭС


26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со дня крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества – аварии на Чернобыльской атомной электростанции. К этой дате команда сайта Факты ICTV подготовила документальный фильм, основанный на неизвестных историях очевидцев и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Радиационный выброс во время взрыва на ЧАЭС был в 300 раз мощнее сброшенной на Хиросиму бомбы. В ликвидации последствий аварии приняли участие около 240 тыс. человек. Общее количество ликвидаторов за все годы – более 600 тыс. Около 10% из них умерли, 150 тысяч стали инвалидами. Исследования Международной организации по атомной энергии выявили, что жертвами радиационного облучения в момент аварии на Чернобыльской АЭС стали около 4 тыс. людей. За последние 25 лет, по данным организации Greenpeace, около 200 тыс. людей умерли от рака, который вызвала авария на ЧАЭС.

В годовщину катастрофы Факты ICTV воссоздают хронику событий через свидетельства очевидцев трагедии – ликвидаторов, военных, а также людей, которые принимали непосредственное участие в спасении сотен тысяч людей по всей территории страны.

Премьера на Youtube-канале – https://www.youtube.com/watch?v=Y2caCOxxv1w.

Над материалом работали: журналисты – Оксана Михайлова, Наталья Кулик, Кристина Величанская. Операторы – Владислав Пустовит, Максим Костенко. Режиссер монтажа – Игорь Старощук. Редактор – Маргарита Верещагина. Продюсер – Антон Светличный.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: факти ICTV, Чорнобиль
26.04.2021 10:00



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати