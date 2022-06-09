Захищено: Айфон 13: ідеальний смартфон

Kalush Orchestra – Олег Псюк: Не все вийшло так, як ми хотіли — Україна на звʼязку — 4 випуск
Віталій Кім: Мені забороняють робити те, що я хочу — Україна на звʼязку — 3 випуск
Андрій Білецький про концтабори у Маріуполі, підготовку бійців АЗОВУ та “міць” російської армії — Україна на звʼязку — 2 випуск
Сергій Притула про підготовку до війни, хейт волонтерів та “хороших руських” — Україна на звʼязку — 1 випуск
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Тисяча бронежилетів та новий автопарк: Оксана Соколова розповіла як європейці допомагають українським прикордонникам і поліції
Вадим Карп’як та Оксана Дихніч отримали орден “За заслуги” ІІІ ступеня
6 червня відбудеться “Форум з інформаційних війн та операцій” Глобального договору ООН