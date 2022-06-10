Айфон 13: идеальный смартфон

Айфон – самый популярный и желанный телефон! И это не удивительно – он не только престижный и статусный, но и невероятно мощный. Возможности в сфере создания контента, обработки фото и видео впечатляют. Давайте разберемся в главных причинах популярности этого гаджета.

Причины популярности «яблочного» смартфона

Купить Айфон 13 стоит сразу по нескольким причинам. Он стал еще мощнее и производительнее, чем его предшественники из-за нового процессора А15 Bionic. 8-ядерный чипсет стал на 50% шустрее и производительнее своего предшественника, установленного в двенадцатых iPhone – тот, к слову, считался самым мощным процессором в мире. Значительные доработки получила система нейронного обучения Neural Engine – теперь она может обрабатывать 15,8 триллионов операций каждую секунду.

Невероятно, но производитель смог улучшить качество изображения – хотя до этого казалось, что лучше уже невозможно! Стало выше разрешение, яркость экрана, цветовой охват. Дисплей надежно защищен с помощью керамического армированного стекла, есть антибликовое и олеофобное покрытие.

Гордость купертиновцев – это камерные модули их гаджетов. В стандартной модели он представлен двумя объективами на задней панели и фронтальной камерой. Оптика получила значительные обновления, в частности, абсолютно новые диафрагмы, которые улавливают еще больше света и потому обеспечивают четкие снимки при недостаточно освещении. Теперь вы можете снимать видео в профессиональном формате ProRes, который используют для короткометражек и рекламных видео. Появился кинематографический режим со следящим автофокусом – теперь хороший видеоконтент можно делать без монтажа и склеек, техника сама позаботиться о плавных переходах между объектами.

Расширился набор эффектов и фотошаблонов, появилась возможность регулировать уровень теплоты фото. Наконец, использовать все возможности гаджета вы можете больше – увеличилось автономное время работы телефона.

Покупайте только в официальных магазинах!

Очень важно приобретать «яблочную» технику исключительно у проверенных продавцов, которые не занимаются контрафактной продукции – иначе в случае поломки вы не сможете рассчитывать на сервисное обслуживание. Поэтому обращайтесь в официальные точки продажи. В Украине это сеть магазинов Apple в Киеве «My Cloud Store». Тут вам предоставят официальные гарантии, а сертифицированный сервисный центр всегда решит любую проблему с техникой. Кроме того, здесь лучшая цена на Айфон 13 в Киеве и быстрая доставка во все регионы Украины.

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