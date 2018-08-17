2 лютого трагічно обірвалось життя Андрія Кузьменка. Для мільйонів українців він був не просто музикантом, письменником чи телеведучим, а особистістю, яку поважали, до думки якої прислухалися. Документальний фільм «Скрябін. Постскриптум», присвячений пам’яті Андрія Кузьменка.

Автори не ставили за мету зняти патетичний портрет чи створити телеікону. Фільм розкриває творчу і особисту багатоманітність Андрія, простежує, яким він був і ким ще міг би стати.

– Наш фільм – це начерки про еволюцію Кузьми. Ми показуємо, яким чином хлопець із маленького провінційного містечка на Львівщині, затиснутий місцевими традиціями та рамками, самим укладом життя, зміг досить швидко стати людиною, яку мільйони знають в обличчя, – каже керівник департаменту спецпроектів ICTV Олександр Семирядченко. – Словами найближчих людей і очевидців, унікальними архівними матеріалами відкриваємо, яким був Андрій на різних етапах його життя. Спробуємо уявити, що було б, якби він вписався у той злощасний поворот на трасі. Ми покажемо людину, яка переживала і успіх, і невдачі, яка пройшла через періоди, коли сумнівалась і коли була непорушна у своїх поглядах.



Фільм побудований на розповідях людей, які за довгі роки найкраще знали Андрія. Про Кузьму говоритимуть досі майже непублічні батьки та сестра. Своїми спогадами поділяться друзі і колеги музиканта: Олександр Богуцький, Святослав Вакарчук, Ігор Кондратюк, Володимир Бебешко, Анжеліка Рудницька та інші.

Зйомки проходили в містах, які були визначальними у житті і творчості Кузьми – Новояворівську, Львові, Києві.

– Закадрового тексту у фільмі не буде, – каже шеф-редактор проекту Ірина Соломко. – Ми хотіли створити у фільмі максимальний ефект присутності Андрія, тому глядачів «вестиме» він сам. Ми спробуємо відповісти на питання, що саме робило Скрябіна таким близьким нам усім.

У проекті «Скрябін. Постскриптум» багато матеріалів, знятих за життя Андрія Кузьменка, а також ексклюзивних відео.

Нам вдалося знайти перше в житті Андрія інтерв’ю, яке він давав у Новояворівську

– розповідає Ірина Соломко. – Також у проекті буде ексклюзивне відео з експедиції його друзів у зону АТО, куди Андрій збирався поїхати на початку лютого. Там його друзі співають пісні «Скрябіна», згадують Кузьму, аплодують йому… Можу сказати, що всі люди, з якими ми спілкувались, згадують Андрія як глибокого філософа. А ще він був надзвичайним оптимістом, що, звичайно, теж матиме своє відображення у нашому проекті.

Екслюзивні матеріали, зібрані під час зйомок фільму – дивіться тут skryabin.ictv.ua

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