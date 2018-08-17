Документальный фильм «Скрябин. Постскриптум»

2 февраля трагически оборвалась жизнь Андрея Кузьменко. Для миллионов украинцев он был не просто музыкантом, писателем или телеведущим, а личностью, которую уважали, к мнению которой прислушивались. Документального фильма «Скрябин. Постскриптум», посвящен памяти Андрея Кузьменко.

Авторы не ставили целью снять патетический портрет или создать телеикону. Фильм раскрывает творческое и личное многообразие Андрея, прослеживает, каким он был и кем еще мог бы стать.

— Наш фильм — это наброски об эволюции Кузьмы. Мы показываем, каким образом парень из маленького провинциального городка на Львовщине, зажатый местными традициями и рамками, самим укладом жизни, смог достаточно быстро стать человеком, которого миллионы знают в лицо, — говорит руководитель департамента спецпроектов ICTV Александр Семирядченко. — Словами близких людей и очевидцев, уникальными архивными материалами открываем, каким был Андрей на разных этапах его жизни. Попробуем представить, что было бы, если бы он вписался в тот злосчастный поворот на трассе. Мы покажем человека, который переживал и успех, и неудачи, который прошел через периоды, когда сомневался и когда был непоколебим в своих взглядах.



Фильм построен на рассказах людей, которые за долгие годы хорошо знали Андрея. О Кузьме будут говорить до сих пор почти непубличные родители и сестра. Своими воспоминаниями поделятся друзья и коллеги музыканта: Александр Богуцкий, Святослав Вакарчук, Игорь Кондратюк, Владимир Бебешко, Анжелика Рудницкая и другие.

Съемки проходили в городах, которые были определяющими в жизни и творчестве Кузьмы — Новояворовске, Львове, Киеве.

— Закадрового текста в фильме не будет, — говорит шеф-редактор проекта Ирина Соломко. — Мы хотели создать в фильме максимальный эффект присутствия Андрея, поэтому зрителей будет «вести» он сам. Мы попытаемся ответить на вопрос, что именно делало Скрябина таким близким нам всем.

В проекте «Скрябин. Постскриптум »много материалов, снятых при жизни Андрея Кузьменко, а также эксклюзивных видео.

Нам удалось найти первое в жизни Андрея интервью, которое он давал в Новояворовске

— рассказывает Ирина Соломко. — Также в проекте будет эксклюзивное видео из экспедиции его друзей в зону АТО, куда Андрей собирался поехать в начале февраля. Там его друзья поют песни «Скрябина», вспоминают Кузьму, аплодируют ему… Могу сказать, что все люди, с которыми мы общались, вспоминают Андрея как глубокого философа. А еще он был чрезвычайным оптимистом, что, конечно, тоже будет иметь свое отражение в нашем проекте.

Экслюзивные материалы, собранные во время съемок фильме – смотрите здесь skryabin.ictv.ua