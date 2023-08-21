Юлія Зорій стала ведучою майстер-класу стресостійкості та життєстійкості від МОЗ

Міністерство охорони здоровʼя України підготувало майстер-клас з апробованими ВООЗ стратегіями роботи зі стресом та тривогою. Ведучою проєкту стала практикуюча психологиня та телеведуча “Ранку у великому місті” на ICTV2 Юлія Зорій.

У серії відео психологиня ділиться стратегіями, які допоможуть стати сильнішими та навчать справлятися зі стресом і тривогою у важких життєвих обставинах. Це такі стратегії як заземлення, відчеплення з гачка важких думок і почуттів, дії згідно з власними цінностями, перехід від страждання до сили, стратегії контролю і відношення та інші.

“Ці стратегії прості, а головне, дієві і визнані провідними експертами ВООЗ. Сподіваюся, такі уроки самодопомоги у стресових ситуаціях зроблять нашу націю ще сильнішою. Допоможуть бути психологічно стійкими перед різними життєвими негараздами, а відтак і перед ворогом-сусідом, який намарно намагається нас зламати”, – поділилась Юлія.

Розробили майстер-клас стресостійкості і життєстійкості МОЗ спільно з представництвом ВООЗ в Україні, компанією Освіта ХХІ століття та агентством відеоконтенту 16×9. Медіапартнер проєкту – телеканал ICTV2.

“Це важливий крок у боротьбі за наше психічне здоров’я. Ми поєднали найкращі світові стратегії. Тут і ази психологічної самодопомоги і глибокі стратегії життєстійкості. Наша ціль – щоб кожен був психологічно стійким!” – відзначив автор ідеї Вадим Бондар.

Сценарії до відеороликів розроблені на основі матеріалів, апробованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я в різних країнах, інших матеріалах ВООЗ з психологічної підтримки, а також відомих експертних книг із психології: «Сказати життю Так», «Людина в пошуках сенсу» Віктора Франкла, «Як бути стоїком», «Живи як стоїк: 52 вправи для розвитку хорошого життя» Массімо Пільюччі та інших.

Переглянути майстер-клас можна за посиланням: https://www.youtube.com/@tvoyementalnezdorovya