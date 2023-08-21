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Главная / Юлія Зорій стала ведучою майстер-класу стресостійкості та життєстійкості від МОЗ / 21.08.2023 17:56
21.08.2023 17:56
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Юлія Зорій стала ведучою майстер-класу стресостійкості та життєстійкості від МОЗ

Юлія Зорій стала ведучою майстер-класу стресостійкості та життєстійкості від МОЗ

Міністерство охорони здоровʼя України підготувало майстер-клас з апробованими ВООЗ стратегіями роботи зі стресом та тривогою. Ведучою проєкту стала практикуюча психологиня та телеведуча “Ранку у великому місті” на ICTV2 Юлія Зорій.  

У серії відео психологиня ділиться стратегіями, які допоможуть стати сильнішими та навчать  справлятися зі стресом і тривогою у важких життєвих обставинах. Це такі стратегії як заземлення, відчеплення з гачка важких думок і почуттів, дії згідно з власними цінностями, перехід від страждання до сили, стратегії контролю і відношення та інші. 

“Ці стратегії прості, а головне, дієві і визнані провідними експертами ВООЗ. Сподіваюся, такі уроки самодопомоги у стресових ситуаціях зроблять нашу націю ще сильнішою. Допоможуть бути психологічно стійкими перед різними життєвими негараздами, а відтак і перед ворогом-сусідом, який намарно намагається нас зламати”, – поділилась Юлія. 

Также по теме: "Не реагирую на тревогу": психолог Юлия Зорий рассказала, почему такое состояние опасно для человека Працюємо на перемогу: психологиня та телеведуча Юлія Зорій провела тренінг з ментального здоров‘я Як побороти стрес і тривогу: 5 порад від ведучої і психологині Юлії Зорій

Розробили майстер-клас стресостійкості і життєстійкості МОЗ спільно з представництвом ВООЗ в Україні, компанією Освіта ХХІ століття та агентством відеоконтенту 16×9. Медіапартнер проєкту – телеканал ICTV2. 

Це важливий крок у боротьбі за наше психічне здоров’я. Ми поєднали найкращі світові стратегії. Тут і ази психологічної самодопомоги і глибокі стратегії життєстійкості. Наша ціль – щоб кожен був психологічно стійким!” – відзначив автор ідеї Вадим Бондар.

Сценарії до відеороликів розроблені на основі матеріалів, апробованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я в різних країнах, інших матеріалах ВООЗ з психологічної підтримки, а також відомих експертних книг із психології: «Сказати життю Так», «Людина в пошуках сенсу» Віктора Франкла, «Як бути стоїком», «Живи як стоїк: 52 вправи для розвитку хорошого життя» Массімо Пільюччі та інших.

Переглянути майстер-клас можна за посиланням: https://www.youtube.com/@tvoyementalnezdorovya

Теги: психологія, Юлія Зорій
21.08.2023 17:56

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