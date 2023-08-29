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Главная / 3 способи життєстійкості: психологиня Юлія Зорій назвала дієві поради / 29.08.2023 14:45
29.08.2023 14:45
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3 способи життєстійкості: психологиня Юлія Зорій назвала дієві поради

3 способи життєстійкості: психологиня Юлія Зорій назвала дієві поради

Як перестати непокоїтися і правильно проживати емоції, коли життя переповнене стресом? Практикуюча психологиня і телеведуча Ранку у великому місті на ICTV2 Юлія Зорій у проєкті Твоє ментальне здоров’я від МОЗ назвала дієві поради для роботи з негативними емоціями та покращення свого емоційного стану. 

У новому відео Юлія розповіла про 3 стратегії, які допоможуть вирішувати проблеми – фінансові труднощі, складнощі в сімейних стосунках та інші життєві негаразди. 

Стратегія 1. Управління проблемами.

Суть стратегії – пошук можливих шляхів вирішення проблеми, яка викликає у нас найбільше занепокоєння саме зараз. Для цього треба скласти список проблем, які турбують, а потім обрати одну, з якою можете працювати. Допоможе вирішити проблему конкретна послідовність дій, про яку Юлія розповідає у відео. 

“Коли у нас є чіткий план роботи з проблемою, нам легше з нею справлятися. Опишіть проблему настільки точно, наскільки можливо, подумайте, в яких ситуаціях вона виникає. Як би змінилось життя, якби ви з нею не стикнулися? Так ви побачите практичні сторони проблеми і можливі способи її вирішення. Важливо проводити аналіз — цей етап важливий для самовпевненості, адже свідчитиме про те, що ви вірите у вирішення цієї проблеми”, – радить психологиня.

Стратегія 2. Починайте і продовжуйте. 

Доведено, що багато людей, які стали менш активними, відчувають себе більш пригніченими. Коли ви уникаєте різні види діяльності, ви ще більше погіршуєте свій емоційний стан. Так розвивається цикл бездіяльності. Тому придумуйте цікаві і важливі саме для вас заняття. Досягнення навіть незначного успіху додасть вам мотивації, підвищить настрій і додасть впевненості. 

Стратегія 3. Посилення соціальної підтримки.

Ми краще справляємося з труднощами, якщо у нас є хороша соціальна підтримка. Вона може мати різні форми – друг або родич, який готовий вислухати, допомога у організації з надання підтримки, проведення часу з іншими людьми, не обовʼязково із обговоренням проблем. 

Сценарії до відеороликів розроблені на основі матеріалів, апробованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я в різних країнах. 

Также по теме: Юлія Зорій стала ведучою майстер-класу стресостійкості та життєстійкості від МОЗ "Не реагирую на тревогу": психолог Юлия Зорий рассказала, почему такое состояние опасно для человека Як справлятися з тривожним станом: поради психолога

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Теги: Ментальне здоровʼя від МОЗ, психологія, Юлія Зорій
29.08.2023 14:45

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