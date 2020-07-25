Сегодня, 25 июля, ведущая программы «Утро в большом городе» на ICTV Юлия Зорий вышла замуж за вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Пара только официально оформила свой союз, а празднование решила перенести на неопределенный срок в связи с ситуацией в мире, и Украина в частности.

«Брак мы регистрировали в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска «Каланчак» на административной границе Крыма с Херсонской областью. Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать тоже самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других. Это, действительно, удобно, доступно и главное – безопасно», – отметил вице-премьер.

Дату росписи Юлия и Алексей также переносили через карантинные ограничения. Церемония должна была состояться еще в начале июня.

«Безопасность для нас на первом месте. Карантин не повлиял на наши отношения, наоборот, укрепил их еще больше. Мы многое поняли вместе, переосмыслили, переоценили. И то, что дата росписи сместилась, нас не расстроило, потому что это обычная формальность», – рассказала Юлия Зорий.

На росписи присутствовали только свидетели, брат Алексея, сестра Юлии и двое звездных гостей.





Юлия Зорий вышла замуж за вице-премьер-министра Алексея Резникова / 3 фотографии

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