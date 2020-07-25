Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / Юлия Зорий вышла замуж за вице-премьер-министра Алексея Резникова / 25.07.2020 14:55
25.07.2020 14:55
Поделиться

Юлия Зорий вышла замуж за вице-премьер-министра Алексея Резникова


Сегодня, 25 июля, ведущая программы «Утро в большом городе» на ICTV Юлия Зорий вышла замуж за вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Пара только официально оформила свой союз, а празднование решила перенести на неопределенный срок в связи с ситуацией в мире, и Украина в частности.

«Брак мы регистрировали в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска «Каланчак» на административной границе Крыма с Херсонской областью. Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать тоже самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других. Это, действительно, удобно, доступно и главное – безопасно», – отметил вице-премьер.

Дату росписи Юлия и Алексей также переносили через карантинные ограничения. Церемония должна была состояться еще в начале июня.

«Безопасность для нас на первом месте. Карантин не повлиял на наши отношения, наоборот, укрепил их еще больше. Мы многое поняли вместе, переосмыслили, переоценили. И то, что дата росписи сместилась, нас не расстроило, потому что это обычная формальность», – рассказала Юлия Зорий.

На росписи присутствовали только свидетели, брат Алексея, сестра Юлии и двое звездных гостей.

image image image
Юлия Зорий вышла замуж за вице-премьер-министра Алексея Резникова / 3 фотографии

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Ранок у Великому Місті, Юлія Зорій
25.07.2020 14:55



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати