17 лютого у Європі відзначають Всесвітній день кота. Для багатьох це добрий привід згадати про своїх пухнастиків, які тішать своєю любов‘ю і до всього ще й добре знімають стрес. Зірки ICTV поділилися фото своїх улюбленців, а ще розповіли, як ті допомагають їм пережити жах війни.



«Наш власний «сигнал тривоги»: ведучі ICTV розповіли, як їхні коти допомагають пережити війну / 2 фотографии

Юлія Сеник

Ведуча національного марафону «Єдині новини» і програми «Факти» має кота бенгалі Марті. У родині телеведучої домашнього пухнастого улюбленця називають особливим захисником. Практично щоразу до вибуху, за кілька секунд, як лунає сигнал повітряної тривоги, Марті своєю поведінкою сповіщає про небезпеку. В перші дні війни це допомагало родині Юлії швидше збиралися до підвалу.

«Наш кіт Марті унікальний! Він наш власний «сигнал тривоги». Коли на Київщині відбувалися постійні ракетні обстріли, влучання ракет, осколків.., і це було досить близько до нас, ми неодноразово чули потужні вибухи. Стеля обсипалася. Марті ще до сигналу тривоги у додатку на телефоні дивно поводився: ставав дуже активним, намотувати круги по кімнаті, гучно нявчав… ми спочатку не розуміли. А потім співставити і стали до нього прислухатися. От такий у нас особливий захисник кіт-бенгал Марті. Що ж, доводиться чимало витівок йому прощати», – розповідає Юлія.



«Наш власний «сигнал тривоги»: ведучі ICTV розповіли, як їхні коти допомагають пережити війну / 2 фотографии

Юлія Зорій

У ведучої «Ранку у великому місті» на ICTV Юлії Зорій є 8-річна кішка Аля породи мейн-кун. Пухнаста домашня улюблениця допомагає зірці заспокоїтися своїм мурчанням і до того ж зарані попереджає про початок повітряної тривоги.

«На повітряну тривогу Аля реагує за кілька хвилин до її початку», – каже Юля.









«Наш власний «сигнал тривоги»: ведучі ICTV розповіли, як їхні коти допомагають пережити війну / 5 фотографий

Петро Дем’янчук

Ведучий національного марафону «Єдині новини» і програми «Факти» показав фото кішки Ліси. У родині телеведучого вона з‘явилась 4 роки тому. Її Петру подарували на роботі колеги і відтоді пухнаста кішка стала невід’ємним членом родини і дієвим антистресом.