Юлія Зорій збирає кошти на психологічну реабілітацію важкопоранених

Відома телеведуча ICTV та практикуючий психолог Юлія Зорій сьогодні, у свій день народження, відкрила збір коштів для поранених військових та переселенців на своїх сторінках у соціальних мережах.

Допис: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0mKmBXD6EK3v1Pr7C1UGXD93LYcEqnJpm5Byz13z3b4C2QGKwBRqR2jtuidwBurWLl&id=100003607288791

Юлія, як практикуючий психолог, особливо опікується ментальним здоров’ям українців. Тому для свого благодійного вчинку обрала Центр ментального здоров’я та відділення психіатрії Першого медичного об’єднання Львова.

Це найбільший медзаклад України, куди з початку війни везуть поранених цивільних і військових з мінно-вибуховими і вогнепальними пораненнями, опіками та іншими видами важких травм. Психологи, психотерапевти та психіатри оглядають кожного пораненого, а також працюють з переселенцями, які мають потреби психологічного супроводу. Кожного дня, допомогу отримують десятки людей, відбуваються сотні консультацій щомісяця.

Юлія Зорій закликає допомогти закладу, аби психологічну підтримку зміг отримати кожен.

Переказ коштів можна робити на благодійний рахунок лікарні, в призначенні ОБОВ’ЯЗКОВО написати: “на психологічний супровід поранених”

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ»

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