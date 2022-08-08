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08.08.2022 17:58
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Ведучі ICTV розповіли, як переживають війну їхні домашні улюбленці

Ведучі ICTV розповіли, як переживають війну їхні домашні улюбленці

Сьогодні, 8 серпня, у світі відзначають Міжнародний день кота. Ці домашні улюбленці рятують від самотності, дарують позитивні емоції, допомагають у господарстві. У страшні воєнні дні саме вони стали відрадою для багатьох українців, та, як виявилося, війна стала випробуванням навіть для них.

Які щемливі моменти пережили ведучі ICTV зі своїми домашніми улюбленцями,  читайте у добірці. 

Олена Фроляк про евакуацію з котом 

Шеф-радакторка “Фактів” на початку війни евакуювалася на Івано-Франківщину зі своєю родиною. Разом з ними подорожувала і кішка Бася – домашня улюблениця мами Олени. Поїздка до міста Косово тривала 36 годин – довгий переїзд і напруження довкола неабияк виснажили кота. 

Затор був, напевно, кілометрів на 50. Вночі ми під’їжджали за 20 хвилин всього лиш на півметра. Мамина кішка Бася, нажахана цією нескінченною поїздкою, зробила 3 спроби втекти з машини і третя їй таки вдалася. Ніч, траса, ланцюг автівок, ви б бачили цю картину – пасажири із сусідніх машин хором кликали її: “Бася, Бася”. Виносили Валідол, світили фонариками, що тільки не робили… Але вона, була дуже налякана і виснажена… Словом, ми її не змогли зловити і мама проплакала за нею ще довго…

 – розповіла ведуча. 

Юлія Зорій про онлайн-зустрічі з кішкою

У  ведучої «Ранку у Великому Місті» на ICTV Юлії Зорій є 8-річна кішка Аля породи мейн-кун. Під час повномасштабної війни та залишилася вдома з чоловіком Юлі – Олексієм Резніковим. Тепер ведуча спілкується зі своїми рідними в онлайні і дуже сумує за ними. 

Коли я була змушена поїхати з Києва, Аля лишилася вдома з Олексієм. Вона важко сприйняла, що мене немає, а чоловіка майже ніколи не буває вдома, кішка сама чула й переживала всі вибухи, – розповідає Юля. – Коли ми спілкувалися з Олексієм, він завжди показував мені Алю на відео, вона чула мій голос і реагувала на нього. Скажу відверто, це розставання далося мені важко, хоча це ж лише тварина. Було нелегко без неї, я хвилювалася, хоча розуміла, що вона не сама

Оксана Соколова про нову зустріч з домашнім улюбленцем 

Керівниця та ведуча найпопулярнішого підсумково-аналітичного проєкту “Факти тижня” на ICTV Оксана Соколова до війни не мала домашнього улюбленця. Щільний робочий графік не давав змоги завести вдома котика, та й, як зізнавалась сама ведуча у багатьох інтерв‘ю, ніколи не хотіла жити з чотирилапим другом. Проте нещодавно зірка опублікувала світлину з котиком на Фейсбуці з новим членом родини. 

«Працюємо… Життя дарує нових несподіваних друзів”, – написала ведуча у своєму дописі

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Теги: ведучі ICTV, війна в Україні, Міжнародний день кота, Оксана Соколова, Олена Фроляк, Юлія Зорій
08.08.2022 17:58



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