Українські медіа компанії розробили проєкт інформування міжнародної спільноти про потреби України в період війни

Українські медіа компанії спільно з командою Української Асоціації Медіа Бізнесу розробили проєкт інформування міжнародної спільноти про потреби і можливості допомоги Україні в період агресії з боку Російської Федерації. Інфо хаб Infohelpukraine.uapp.org об’єднує всі перевірені організації та фонди розділені на напрямки допомоги та медіа.

Інформація буде регулярно розповсюджуватися через відомі світові ЗМІ та медіа асоціації – як світові, так і окремих країн.

Ресурс збирає та систематизує якомога більше інформації про те, як іноземні організації чи громадяни можуть:

— надати гуманітарну допомогу;

— надати допомогу захисникам України;

— надати допомогу з координації біженців;

— надати допомогу в лікуванні та реабілітації дітей та дорослих;

— дізнатися про міжнародні хаби, які координують доставку допомоги в Україну;

— дізнатися про фонди й організації в Україні та світі, через які можна надати допомогу;

— ініціативи та потреби організацій в сфері освіти, науки, культури;

— знайти інформаційні ресурси, яким можна довіряти;

— отримувати свіжу інформацію про актуальні потреби та ініціативи на рівні українського уряду і громадських організацій;

— дізнаватися про потреби конкретних регіонів та організації, з якими можна контактувати в регіонах.

“Важлива частина ресурсу – це власне новини від нас – організацій, фондов, держави про те, що ми робимо а також де саме нам потрібна підтримка. По самих різних напрямках. Про наші спільноти та круті ідеї, про те що ми насправді дуже інноваційні в цієї надзвичайно кризовій ситуації. Про те, що ми об’єднуємося за секунди, створюємо рішення і впроваджуємо, підтримуємо один одного та мріємо, навіть якщо небо не закрите”

– коментує ініціаторка та куратока проєкту видавчиня VIVA! Україна, власниця Edimedia Інна Гелетюк (Катющенко).

До проєкту активно долучилися ресурси dsnews.ua, nv.ua. Запрошуємо долучитися інші ЗМІ, спільноти та інфлюенсерів.

Ресурс все ще наповнювнюється та допрацьовується найближчим часом волонтерами медіа індустрії.

Команда закликає ділитися новинами та реєструватися на сайті організації та спільноти, які роблять все можливе зараз для своєї країни.

Інформацію можна направляти за електронною адресою:

infohelpukr@gmail.com або безпосередньо через сайт.

Україна переможе!

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