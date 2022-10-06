Regeneration: ментальна підтримка українських жінок від Фонду Олени Пінчук

Ментальна підтримка українських жінок у проєкті «Regeneration». Фонд Олени Пінчук залучає найкращий світовий досвід для безкоштовної підготовки українських психологів, що допоможуть постраждалим від війни жінкам.

Фонд Олени Пінчук спільно з громадською організацією «Інститут Процес-орієнтованої роботи в Україні імені Григорія Сковороди» запускають унікальний для України проект підготовки спеціалістів з надання психологічної підтримки «Regeneration». Міжнародні фахівці з дев’яти країн світу безкоштовно готуватимуть українських спеціалістів для психологічної підтримки та відновлення ментального здоров’я українських жінок під час та після війни.

Ціль – допомогти якомога більшій кількості жінок постраждалим від війни, які стали свідками важких подій. Це ті люди, які мають найбільший потенціал для психологічного відновлення зараз і вже післявоєнної України.

«Ми завжди допомагали жінкам ставати сильнішими, досягати своїх цілей і бути впевненішими у завтрашньому дні. З початком повномасштабної війни психологічної підтримки потребує практично кожна українська жінка, яка прийняла важке рішення, яка залишилась чи виїхала, яка стала свідком жахливих подій, але не знає як впоратись із пережитим досвідом. Наше завдання відновити ресурс жінок, подбати про їхнє ментальне здоров’я, яке вплине на можливість реалізувати свій власний потенціал. Бо в майбутньому це допоможе Україні в її відбудові», – говорить Олена Пінчук.

Головним ментором проекту є Алан Рідчардсон, психолог PhD, Австралія, член Ради Директорів, координатор дослідницьких та навчальних програм, ментор дипломних програм, колишній Президент IAPOP, має більше 40 років практики психологічних консультацій. З боку української команди ментором виступає Оксана Королович, психолог PhD, психотерапевт у системному підход, травмотерапевт (метод Пітера Левіна, ДПДГ, ІТП), медіатор, навчальний тренер, супервізор, що має 25-річний досвід.

«Світова терапевтична практика свідчить, що роботу з наслідками травми зазвичай починають після завершення гострої фази військового конфлікту. Але в Україні зараз уперше в світі завдяки сучасному підходу та розвитку технологій практикується унікальний формат, який вже працює безпосередньо під час війни», – зазначив Алан Рідчардсон.

Учасниці-бенефіціарки проекту зможуть отримати допомогу аби трансформувати наслідки травми, отримані під час війни. Нові навички допоможуть стабілізувати та покращити емоційний стан, підвищити працездатність та долучитися до активного соціально-економічного життя України.

Якщо ви стали свідком жахливих подій під час війни в Україні, відчуваєте потребу в психологічній підтримці, маєте невиражені почуття та емоції, маєте бажання повернутися до активного життя – реєструйтеся за посиланням: https://bit.ly/3Bl5FJN