Продюсерка програм «Гражданская оборона» і «Антизомбі» Оксана Дихніч долучилася до круглого столу у Національній академії Служби безпеки України

Вчора у Національній академії Служби безпеки України відбувся круглий стіл за темою “Взаємодія громадянського суспільства та уряду для протидії дезінформації в умовах війни”. До нього долучились як українські, так і іноземні експерти з державного, громадського та приватного секторів з метою обговорення кращих практик боротьби з російською пропагандою.

До круглого столу долучилась наша Оксана Дихніч, керівниця виробничої служби Starlight News, продюсерка програм “Антизомбі” та “Гражданская оборона”, що системно працюють над протидією російській пропаганді та фейкам.

8 років ми з командою створюємо програми “Антизомбі” та “Гражданская оборона” для ICTV. За цей час ми створили понад півтисячі випусків, через приціл розглядали інструменти, підходи, наративи російської пропаганди та допомагали мільйонам глядачів не потрапити під її вплив.

Для багатьох тоді була зрозуміла цінність цієї роботи. Сьогодні, коли ми боремося на двох повномасштабних фронтах – військовому та інформаційному – ця 8-річна робота дозволяє нам реагувати швидко, якісно та без помилок. Ми не тільки знаємо ворога в обличчя, ми точно знаємо мову якою він говорить зі своєю армією глядачів, можемо передбачити яку зброю він використає і головне розуміємо як цей удар відбити.

При цьому важливо не лише руйнувати створені російською пропагандою фейки. Важливо надати чесну альтернативу, джерело правди для російськомовного населення як у Росії, так і по всьому світу. Я вірю, що у цьому завданні – велика місія у нашого марафону Freeдом. Створений з метою донесення правди для цієї аудиторії, він об’єднав ресурси кращих редакційних команд країни і вже зараз цілодобово надає повну та об’єктивну інформацію про події в Україні для всіх, хто готовий стати її одержувачем.

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