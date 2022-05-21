Інтервʼю з нагоди третьої річниці з дня інавгурації Володимира Зеленського провели ведучі телеканалу ICTV Вадим Карп’як та Олена Фроляк. Телепремʼєра відбулася сьогодні о 10:00 в ефірі новинного марафону.

Це перше інтерв’ю з початку війни, яке Президент та Перша леді дали разом. З ними ексклюзивно поговорили ведуча і шеф-редакторка “Факти” Олена Фроляк та ведучий “Свободи слова на ICTV” і марафону Вадим Карп’як.

Виявилося, що це інтерв’ю для президентської пари було своєрідним побаченням. Під час розмови ми дізналися, що вони досить рідко бачилися усі 3 місяці війни. Подружжя жартувало, що для них також це можливість побути удвох, не дивлячись на нас та знімальну групу

– говорить Вадим Карп‘як.

Повне відеоінтерв’ю – https://youtu.be/GCmPfeGFb3s.

Ведучі порівняли, як змінилося подружжя та їхнє життя за 3 роки.

Діалог з Володимиром та Оленою Зеленськими у такому самому форматі ми з Вадимом проводили ще під час передвиборчої кампанії 3 роки тому, – додає Олена Фроляк. – Цього разу мене надихнуло те, що подружжя Зеленських таке ж впевнене, так само впевнено дивиться в майбутнє і беззаперечно вірить у перемогу















Президент та Перша леді дали ексклюзивне інтерв’ю телеканалу ICTV для марафону “Єдині новини” / 8 фотографій

Про перемовини з Путіним, Маріуполь, допомогу Заходу та бачення нашої перемоги – дивіться на всіх телеканалах та майданчиках, що здійснюють трансляцію марафону “Єдині новини”.

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