Правила поведінки при виявленні підозрілого об’єкта – поради від саперів

У матеріалі розповідаємо про поради від “Асоціації саперів України“, як поводитись, якщо ви побачили дивний, підозрілий предмет, схожий на вибухівку.

Щодня російські окупанти знищують все нові й нові будинки та інфраструктурні об’єкти в наших містах. За собою вони залишають не тільки глобальні руйнування, але ще й сліди зі снарядів, що не розірвалися, нещадно заміновані дороги і поля. Усе це несе величезну небезпеку тим, кому вдалося вижити і не постраждати під час запеклих бойових дій. Давайте розбиратися, що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет.

Як ідентифікувати загрозу

Громадська організація “Асоціація саперів України” розповідає про типи снарядів, які ви можете виявити на вулицях своїх міст, автомагістралях тощо. Також організація повідомляє, що у районах бойових дій заборонено здавати металобрухт.

Відмінні характеристики небезпечної території

Території, що несуть потенційну загрозу життю та здоров’ю людини, часто позначаються розпізнавальними знаками. Вони бувають офіційними (це наклейки чи металеві знаки від саперної служби) чи не офіційними – тими, що зробили прості громадяни (саморобні покажчики на замінованих полях, написи на асфальті чи таблички). Жодні з подібних знаків ігнорувати не слід.

Однак багато небезпечних територій часто не мають жодних позначень. Проте їх все ж таки можна ідентифікувати. Небезпечними місцями є:

місця накопичення військової техніки,

території з ознаками бойових дій (на них можуть залишатися уламки снарядів і ракет),

кинута військова техніка,

узбіччя доріг та лісосмуги,

останки мертвих тварин.

Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет

Громадська організація закликає всіх громадян завжди дотримуватися основних правил, якщо ви бачите сумнівний предмет:

Не панікуйте!

Не чіпайте предмет!

Огляньтеся, чи немає поруч із вами чи навколо вас нічого підозрілого.

Не підходьте до нього або відійдіть від нього тим самим шляхом, яким прийшли.

У безпечному місці залиште мітку для інших людей – повісьте шматочок тканини або напишіть попередження на асфальті.

Повідомте спеціальну службу за номером 101!

Якщо ви опинилися на мінному полі, у жодному разі не рухайтеся, не намагайтеся повернутися чи пройти далі. Ваше завдання зберігати спокій та голосно кликати на допомогу.

Бережіть себе! Перемога вже близько. Все буде Україна!

Джерело: Facebook ГО “Асоціація саперів України”

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