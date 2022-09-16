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Головна / Пані Посол США Бріджит Брінк дала ексклюзивне інтерв’ю телеканалу ICTV для марафону “Єдині новини” / 16.09.2022 17:19
16.09.2022 17:19
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Пані Посол США Бріджит Брінк дала ексклюзивне інтерв’ю телеканалу ICTV для марафону “Єдині новини”

Пані Посол США Бріджит Брінк дала ексклюзивне інтерв’ю телеканалу ICTV для марафону “Єдині новини”

Володимир Рунець, спеціальний кореспондент телеканалу ICTV, став першим українським журналістом, що записав інтерв’ю з Бріджит Брінк після її призначення на посаду. Ексклюзивний матеріал вийде в ефірі національного марафону “Єдині новини” сьогодні, 16 вересня, о 19:30.

В інтерв’ю пані Посол прокоментувала питання червоних ліній перемовного процесу з рф, розповіла, чому Білий дім вагається у визнанні росії державою-спонсором тероризму та відповіла на запитання, чи вдасться рф уникнути санкції за допомогою Китаю. Чому США надали візу Лаврову та що потрібно Україні для перемоги? Відповіді на ці та інші важливі для нашої країни питання глядачі телеканалу ICTV та марафону “Єдині новини” почують вже сьогодні. 

“Сполучені Штати – лідери світової проукраїнської коаліції. Їхній голос часто стає вирішальним у прийнятті рішень щодо надання нам зброї, фінансування та запровадження антиросійських санкцій. Не дивно, що кремлівська пропаганда поширює багато дезінформації з метою впливу на наше і глобальне розуміння американської позиції щодо війни в Україні. Тому, ми маємо робити висновки щодо рішень наших союзників виключно на основі першоджерел.

Бріджит Брінк – головна представниця США в Україні і ми вдячні за її довіру до нашого телеканалу, що дозволить нашим глядачам почути відповіді на головні питання безпосередньо від першої особи

– коментує Володимир Рунець, спеціальний кореспондент, міжнародний оглядач телеканалу ICTV.

Інтерв’ю також буде опубліковане на YouTube-каналі Фактів та згодом вийде в ефірі марафону Freeдом для російськомовних глядачів у всьому світі.  

Теги: Бріджит Брінк, війна в Україні, Володимир Рунець, Інтерв'ю
16.09.2022 17:19

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