З початку війни одеська компанія «Торговий Дім «Стратег» призупинила роботу, однак через місяць керівництво вирішило відновити справу – підтримати економіку, співробітників, а головне – український дух. Одесити почали розробляти настільні патріотичні ігри.

До війни у компанії Олександра та Ірини Сивак працювало близько 200 співробітників, але після 24 лютого життя змінилося.

Олександр дізнався про війну від колег, які на той час були у Києві на дитячій виставці. З 24 лютого компанія призупинила роботу – частина колективу покинула Україну, дехто залишився в Одесі.

Якщо постійно дивитися новини, то можна зійти з розуму, тому краще працювати

– говорить Олександр.

З 15 березня компанія поновила роботу. Звичайно, не в повному складі, як до війни, але з новими силами та цілями. Бізнесмен розповідає, що не всі готові ризикувати під час війни та вкладати гроші у нове виробництво. Є деякі складнощі із доставкою комплектуючих. Та одесити вирішили ризикнути. Олександр разом із командою продовжує бізнес власними силами без підтримки держави, оскільки їхня справа не підпадає під умови отримання державної допомоги.

Наразі компанія випускає патріотичні настільні ігри як для дітей, так і для дорослих.

Ми ризикнули, випустили нову продукцію. Це наша конкурентна перевага. Так, дітей стало менше, але й конкуренція менша. Завозити із Китаю стало складніше. Собівартість зросла та її складно розрахувати

– додав бізнесмен.

Директорка компанії Ірина Сивак розповіла, що переважна більшість ігор складається із карток. Розміщуються вони у невеликій упаковці, яку зручно покласти у рюкзак.

У продажу вже є кілька розваг: “Все буде Україна”, “Добрий вечір, ми з України”, “Паляниця”, “Котики та мемчики”, “Ой у лузі”, “Русский военный корабль, иди на дно”.

Співробітниця компанії Лілія Чернікова розробила дві гри – “Добрий вечір, ми з України” та “Русский военный корабль, иди на дно”.

Суть розваги в тому, щоб запам’ятати картки, які викладаються рубашкою догори, та перебити хід суперника.

Гра “Русский военный корабль, иди на дно” – це розширена версія “Доброго вечора, ми з України”, де вдвічі більше карток: є “Джавелін”, “Стефанія”, “Волонтер”, “ППО”, “Зеленський”, “Кровожерливі одеські бички”, “Конотопська відьма”.

Наприклад, “Кровожерливі одеські бички” можуть перебити “Руський воєнний корабель”.

Є серія ігор для дітей. Наприклад, “Паляниця” від Аліни Ковальової. Гра містить картки із різноманітними скоромовками та діями.

Компанія продовжує креативити та розробляє нові розваги, про які одесити дізнаються найближчим часом.