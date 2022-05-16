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Головна / Наша зброя проти російської машини пропаганди: «Антизомбі» та «Гражданская оборона» зібрали понад 100 мільйонів переглядів за місяць тільки в YouTube / 16.05.2022 17:08
16.05.2022 17:08
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Наша зброя проти російської машини пропаганди: «Антизомбі» та «Гражданская оборона» зібрали понад 100 мільйонів переглядів за місяць тільки в YouTube

Наша зброя проти російської машини пропаганди: «Антизомбі» та «Гражданская оборона» зібрали понад 100 мільйонів переглядів за місяць тільки в YouTube

Програми телеканалу ICTV, що мають багаторічну експертизу в протидії російській дезінформації та фейкам, мають все більше значення під час повномасштабної фази війни. Тільки у квітні випуски «Антизомбі» та «Гражданская оборона» декілька разів входили до ТОП-популярних та зібрали понад 100 000 000 переглядів на Youtube. 

 «Антизомбі» та «Гражданская оборона» системно працюють заради захисту національної інформаційної безпеки та протидії планам, наративам Кремля як в Україні, так і за кордоном. Команда цих проєктів розпочала фокусну роботу з протидії російській пропаганді ще у 2014 та активно використовує цей досвід та знання зараз, коли Росія щоденно здійснює не тільки військові, а й інформаційні атаки на Україну. 

Особливу цінність ці програми мають також через свою аудиторію, велика частка якої – жителі тимчасово окупованих територій, громадяни РФ та країн пострадянського простору. Від 24 лютого частка росіян та білорусів, що дивиться випуски «Антизомбі» та «Гражданской обороны», постійно збільшується і зараз складає понад 23%. Проєктам вдається не тільки не допускати поширення російської дезінформації в Україні, а і ставати джерелом інформації для населення країни-ворога, що постійно обмежує доступ до правди. 

Оксана Дихніч, керівниця виробничої служби Starlight News, продюсер проєктів «Антизомбі» та «Гражданская оборона»:

Наша команда була більше ніж готовою до роботи в цей час. Роками ми вивчали, глибоко аналізували не тільки російські фейки, а і їх підходи, внутрішній контекст та типові для них конструкти дезінформації. Тому зараз, ми реагуємо дуже швидко, і наші глядачі оперативно отримують якісний розбір по найактуальнішим питанням. Звісно, для нас дуже важливо бачити й попит, і довіру нашої аудиторії. Продовжуємо працювати та перемагати

Глядачі програм також можуть підтримати команду шляхом донейтів на YouTube. Ця підтримка є важливою для продовження інформаційної боротьби та команди проєктів. 

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Теги: антизомбі, війна в Україні, гражданская оборона, рекорди ICTV
16.05.2022 17:08



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