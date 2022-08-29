Інформаційний марафон “Єдині новини” безперебійно мовить в ефірі вже півроку

26 серпня виповнилося півроку з моменту першого ефіру інформаційного марафону обʼєднаних телеканалів “Єдині новини”. Починаючи з 26 лютого, марафон мовить безперебійно, а його роботу забезпечують почергово редакції провідних медіагруп України – 1+1 media, Starlight Media, Inter Media Group і телеканалів “Рада” та Перший канал Суспільного Мовлення.

Сумарно майже 2000 журналістів, медійників і технічного персоналу забезпечують телемарафон цілодобово, перебувають у гарячих точках, ризикуючи своїм здоров’ям та життям, щоб люди по всьому світу дізналися правду про злочини росії в Україні. Тож головна мета “Єдиних новин” – надавати перевірену інформацію й бути з глядачами, читачами та слухачами 24 години на добу сім днів на тиждень задля інформаційної безпеки та перемоги України. Успіх у виконанні цієї місії підтверджують результати досліджень: так телеканали, що створюють та транслюють марафон, залишаються найбільш затребуваним джерелом достовірної інформації серед всіх українських ЗМІ(1). 69% українців довіряють марафону “Єдині новини” (2) і це важлива мотивація для продовження щоденної роботи редакцій, що створюють марафон.

Загалом, за час існування “Єдиних новин” у межах телемарафону вийшло понад 5000 сюжетів та відбулося більше ніж 12 000 прямих включень з України та світу.

“Єдині новини” – це унікальний продукт. Міжнародні партнери завжди з цікавістю питають про його роботу та, впевнений, не уявляють, чи змогли б їхні медіа так консолідуватись. За півроку марафон змінився. Зміни відбуваються і досі, тому що він – це живий організм, який намагається відповідати вимогам часу та свого глядача. Згідно багатьох соцопитувань марафон – лідер по переглядах та впізнаваності в України. Це говорить лише про якість та затребуваність продукту. Тому працюємо далі і наближаємо нашу перемогу

– коментує Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України.

Телемарафон “Єдині новини” має широке дистрибуційне портфоліо і доступний для глядачів з України та всього світу на телебаченні (через Т2 та супутник), радіо, ОТТ-платформах, в Digital (Facebook та YouTube) і навіть у додатку Дія.

Також, починаючи з травня, щоденно о 20:00 на всіх майданчиках, що транслюють “Єдині новини”, виходить програма “Єдині. Головне”, яка триває одну годину. Це підсумковий огляд ключових подій про Україну, в Україні та з України за день, що минає.

1 Дані дослідження громадської думки українців від Міжнародного республіканського інституту https://www.iri.org/resources/public-opinion-survey-of-residents-of-ukraine-june-2022/

2 Дані моніторингу споживання медіа за липень 2022