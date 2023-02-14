“День закоханих треба робити щодня!”: ведучі ICTV відверто розповіли про стосунки під час війни

14 лютого відзначають День закоханих. Проте цьогоріч свято проходить в умовах повномасштабної війни, яка стала справжнім випробуванням на міцність не лише для країни, а й для кохання та стосунків. До Дня закоханих, ведучі ICTV розповіли, чи вдається зберігати близькість під час війни та як планують відзначати День святого Валентина 2023.

Юлія Зорій

Ведуча програми “Ранок у великому місті” в шлюбі 3 роки, і, зізнається, це перше свято, яке не відзначає. Зараз її чоловік, міністр оборони Олексій Резніков, більшість часу проводить на роботі, та навіть за таких умов пара залишається близькою.

“В нашому випадку війна лише підтвердила те, наскільки ми любимо одне одного, наскільки нам важливо і необхідно бути разом. Війна ще більше показала, який вибір ми зробили і що маємо бути разом.“

“Проведу це свято в триманні кулачків за свого чоловіка. За те, щоб вчергове Рамштайн пройшов успішно і він вкотре привіз щось успішне для нашої країни, для нашої оборони і задля швидшої перемоги України. Тому цей день буде саме такий – з вірою у те, що Олексію вдасться зробити чудо для нас усіх”.

Олена Фроляк

“У мене з Сергієм не було традиції відзначати День закоханих. Хоча я прихильна до цього свята. Мені подобаються подарунки, сердечки, тішить, коли в місті панує атмосфера свята. Це прекрасно! Все ж думаю, що це все великий міжнародний маркетинговий трюк. Та коли є зайвий привід зробити комплімент, гарно вдягнутися, посидіти ввечері в кафе або зробити вечерю вдома – я завжди “за”. Та у моїх стосунках це було завжди і без особливих приводів”, – ділиться ведуча та керівниця новинної програми “Факти” Олена Фроляк. З колегою, оператором Олексієм Соловйовим, вона в шлюбі вже 26 років і досі зберігає близькість у стосунках.

Анастасія Мазур

Родина ведучої програми “Факти” зустрічає День закоханих на відстані. Чоловік Анастасії захищає країну на передовій. Сама ж вона ж тримає стрій на інформаційному полі бою і разом з сином залишаються в Києві, очікуючи на перемогу і повернення тата. Та навіть попри війну рідні залишаються близькими.

“Зараз зберігати близькість, особливо фізичну, зрозуміло, що важко. Ти не можеш обійняти, поцілувати, притулитися, взяти за руку… але треба розуміти, що це тимчасово… і будуть якісь дні відпустки, а зрештою буде і перемога і треба вірити, що все налагодиться”, – ділиться Анастасія.

Петро Дем‘янчук

“День закоханих треба робити щодня! Раніше ми завжди святкували. Це не були звичні свята із застіллями і гостями – це проходило ніжно, тихо, романтично. А цього року треба про свою половинку згадати вдвічі гучніше, бо у такий важкий час потребуємо вдвічі більше уваги, любові, відчуття захищеності, потрібності, небайдужості”, – ділиться ведучий національного марафону «Єдині новини» Петро Демʼянчук.

Ведучий у шлюбі вже майже 30 років, виховує сина Андрія і своїм прикладом доводить, що кохання у війну не згасає: “У наших стосунках війни немає. Скажу більше – стало більше компромісів, розуміння і тепла, бо маємо триматись усі разом, а разом краще! Щодо близькості, її зараз навіть зберігати не треба – вона просто є у відчуттях. Війна зло, але вона робить людей ближчими!”, – каже Петро Демʼянчук.

Вадим Карпʼяк

Ведучий політичного ток-шоу «Свобода слова» на ICTV і марафону «Єдині новини» Вадим Карп’як цього року, як і багато українців, проживає новий етап у стосунках. Ще з весни дружина телеведучого вимушено покинула Україну разом з їхніми дітьми — Мартою і Орестом. А Вадим залишився вдома на інформаційному фронті.

“Ми уже рік живемо окремо через війну, – каже Вадим. – Тані з дітьми довелося виїхати з нашого дому в Бучі, і зараз вони перебувають у Великій Британії. Я залишився тут сам, працюю на каналі, та з дружиною ми близькі попри все”.

Із сумом розлуки і стресом війни парі допомагає хоч трохи впоратися онлайн-побачення за келихом вина.

“Ми намагаємося не розривати близкість під час війни. Ми постійно зідзвонюємося, у нас є невеликі ритуали. Щоранку ми зідзвонюємося і ввечері ми намагаємося випити по бокалу вина, якщо є така можливість чи просто зідзвонитися відеозвʼязком, обговорити враження за день, поділится новинами. Тому ми намагаємося так підтримувати стосунки із коханою та дітьми. Крім того до мене приїжджає мій старший син Марко і з ним ми влаштовуємо сімейні вихідні також”.

Юлія Сеник

Ведуча новинної програми “Факти” на ICTV вже в парі майже 9 років. Зірка зізналась, що з початком війни почуття один до одного навіть загострилися.

“Ми багато переоцінили, усвідомили, яким щастям було жити без війни, тому зараз цінуємо наші почуття ще більше! Ми обоє стали більш терплячі, турботливі, не зважаємо на якісь дурниці, не дратуємося на побутові проблеми – це стало неважливо. Ми ще більше стали цінувати один одного та прості радощі, які самі собі створюємо: чи то якийсь новий смачний сніданок, чи якась цікава страва до вечері, якась романтична дрібничка до сервіровки стола, свічки(блекаут таки вніс певну романтику), букет зроблений власноруч з хвої, яка росте на подвір’ї, розслабляюча музика, сімейні ігри та навчання під час вимкнення світла з дитиною”.

Андрій Ковальський

Ведучий вважає День святого Валентина красивим святом, проте, щоб висловити свої почуття, не варто шукати якихось приємних дат.

“Цього року дещо не до святкувань. Можливо, вип’ємо вина і просто скажемо одне одному приємні слова. Точно знаю, що гучних святкувань не буде… Війна все змінила. В корені. І наші стосунки стали іншими – ще міцнішими. Тому що одне без одного ми навряд чи змогли б”, – сказав Андрій.