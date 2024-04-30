Шкварка 2024 – 29 выпуск от 30.04.2024

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За жанр пародия в мире отвечает армия РФ, ведь более двух лет они пытаются пародировать военные успехи, зато становятся лишь украинским удобрением. «Потерь нет» – стало уже мемом в мире интернета. Но мы знаем, как все на самом деле, просматривая отчеты Генштаба о боевых потерях россиян с начала вторжения в Украину. Заглянем за кулисы съемок рашистских актеров и неудачной импровизации? Смотрите больше в юмористическом шоу Шкварка 2024 выпуск 29!

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