Шкварка 2023 – 6 випуск від 16.10.2023

Дивіться онлайн Шкварка 2023 6 випуск від 16.10.2023 на ICTV. Дізнайтеся, як байрактар став національним символом України, джавеліна стала святою та як виглядає український рембо!

Серед блогерів популярні рум-тури, де вони показують своїм підписникам, як живуть та який мають інтер’єр своєї домівки. Так от один із військових вирішив з особливою самоіронією та чудовим почуттям гумору показати п’ятизірковий польовий готель із номерами типу нора зі спортзалом, холодильником, у якому all inclusive, а також трансфером у будь-яку пору року. Чого розказувати? Дивіться самі – шоу Шкварка 2023 6 випуск від 16.10.2023 все покаже!

Тваринки – наші менші друзі. От ви бачили коли-небудь, щоб пес співав гімн? Ми теж ні, поки не побачили відео в соцмережах від нашого захисника. Поділимося з вами цим відео та ще багатьма іншими веселими, а іноді сумними, що стосуються наших недолугих сусідів. Тут будуть і полонені з вісьмома кінцівками, і консервні бляшанки на параді, і запливи заради предків. Не пропустість Шкварка 2023 6 випуск на ІСТV!

Дивіться онлайн шоу Шкварка 2023 випуск 5