Шкварка 2023 – 3 випуск від 18.09.2023

Готуйтеся посміхатися, адже це новий випуск найулюбленішого гумористичного шоу. Дивіться онлайн Шкварка 2023 3 випуск від 18.09.2023 на ICTV.

Звідки й можна відчути бойовий дух та оптимізм, так це від українців! Навіть у складних ситуаціях, щоб не падати духом, вони знаходять місце для позитиву. Бо, як казала видатна українська поетеса Леся Українка: «Щоб не плакать, я сміялась…». Так от, і звичайні українці знімають веселі відеоролики на тему повітряних тривог. Але жарти жартами, а ми все ж таки радимо дотримуватися правил безпеки та слідувати в укриття! А звідти вже можна подивитися випуски найвеселішого проєкту ICTV Шкварка та разом із нами похейтети орків та перетворити лють у народну творчість.

З усього інтернету назбирали нових смішинок для вас! Дивіться, як білоруси на віськових виставах хизуються балетно-танковими військами, нищать пляшки об голову, показують майтер-клас як розібрати на запчастини ВАЗ, та демонструють акробатичні вправи з димком між ногами. Фантазії не має меж, як й нашому гумору! Дивіться більше в інформаційно-сатиричному тележурналі Шкварка 2023.

Дивіться онлайн шоу Шкварка 2023 випуск 2