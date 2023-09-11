Шкварка 2023 – 2 випуск від 11.09.2023

Ловіть нову порцію позитиву в гумористичному шоу Шкварка 2023 2 випуск від 11.09.2023 на ICTV!

Чисельність російською армії поповнюється роботами. Один із них справжній Термінатор, який стріляє з двох рук і вміє повзати – робот Фьодор. Щоправда, із часом у робота розвилася цифрова депресія і схоже він став девіантом… Яка прикрість! Зацініть і ви цей прорив ростехніки в Шкварка 2023 2 випуск!

Що робити з краденою з України технікою та як використати пральну машинку, якщо немає водопостачання та електроенергії? Не пропустіть майстер-клас із боліт у інформаційно-сатиричному тележурналі Шкварка 2023.

Дивіться онлайн шоу Шкварка 2023 випуск 1