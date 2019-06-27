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Головна / Запрошуємо усіх любителів пляжного волейболу на ICTV Media Cup 2019! / 27.06.2019 12:34
27.06.2019 12:34
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Запрошуємо усіх любителів пляжного волейболу на ICTV Media Cup 2019!

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До Дня спортивного журналіста 2 липня у столичному Гідропарку вдруге відбудеться турнір з пляжного волейболу ICTV Media Cup by Olmeca. У боротьбі зійдуться команди ЗМІ, телевізійних та медіа проектів.

Щорічний турнір, організований телеканалом ICTV, відбудеться 2 липня на пляжі Ольмека, Гідропарк. Початок ігор – о 16:00. Вперше змагання відбудуться у світовому форматі King of the Court, що додасть драйву та видовищності.

«Професія спортивного журналіста стає все менш популярною у нашій країні. Держава хоч якось підтримує спортсменів, але майже не приділяє уваги популяризації спорту. Тому цю місію виконуємо ми, журналісти. Турнір з пляжного волейболу ICTV Media Cup by Olmeca ми проводимо вже вдруге. Робимо це разом з Ольмека Пляж, де одні з найкращих кортів для пляжного волейболу. Звичайно, під наглядом професійних волейболістів. Ми хочемо об’єднати журналістів, познайомити їх між собою та зі спортсменами. Це наш внесок в популяризацію професії – спортивної журналістики. І, звісно, нагода пограти у волейбол та відпочити»,  коментує ведучий «Факти. Спорт» на ICTV та організатор турніру ICTV Media Cup Андрій Ковальський.

Команді для участі необхідно мати двох основних гравців, одного запасного, форму або розпізнавальні знаки, а також зареєструватися тут.

Свою участь вже підтвердили: програма “Факти” ICTV, сайт “Факти” ICTV, програма “Ранок у великому місті” ICTV, sport.ua, FootBoom, Іномовлення UATV, Ukrball, Starlight Digital, Прямий ТБ, телеканал 1+1.

Запрошуємо усіх любителів пляжного волейболу на ICTV Media Cup 2019!

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Теги: ICTV, ICTV Media Cup by Olmeca
27.06.2019 12:34
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