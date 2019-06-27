До Дня спортивного журналіста 2 липня у столичному Гідропарку вдруге відбудеться турнір з пляжного волейболу ICTV Media Cup by Olmeca. У боротьбі зійдуться команди ЗМІ, телевізійних та медіа проектів.

Щорічний турнір, організований телеканалом ICTV, відбудеться 2 липня на пляжі Ольмека, Гідропарк. Початок ігор – о 16:00. Вперше змагання відбудуться у світовому форматі King of the Court, що додасть драйву та видовищності.

«Професія спортивного журналіста стає все менш популярною у нашій країні. Держава хоч якось підтримує спортсменів, але майже не приділяє уваги популяризації спорту. Тому цю місію виконуємо ми, журналісти. Турнір з пляжного волейболу ICTV Media Cup by Olmeca ми проводимо вже вдруге. Робимо це разом з Ольмека Пляж, де одні з найкращих кортів для пляжного волейболу. Звичайно, під наглядом професійних волейболістів. Ми хочемо об’єднати журналістів, познайомити їх між собою та зі спортсменами. Це наш внесок в популяризацію професії – спортивної журналістики. І, звісно, нагода пограти у волейбол та відпочити», – коментує ведучий «Факти. Спорт» на ICTV та організатор турніру ICTV Media Cup Андрій Ковальський.

Команді для участі необхідно мати двох основних гравців, одного запасного, форму або розпізнавальні знаки, а також зареєструватися тут.

Свою участь вже підтвердили: програма “Факти” ICTV, сайт “Факти” ICTV, програма “Ранок у великому місті” ICTV, sport.ua, FootBoom, Іномовлення UATV, Ukrball, Starlight Digital, Прямий ТБ, телеканал 1+1.

Запрошуємо усіх любителів пляжного волейболу на ICTV Media Cup 2019!

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