Юлия Зорий впервые раскрыла тайну личной жизни

Ведущая шоу «Утра в Большом Городе» Юлия Зорий в интервью призналась, что нашла мужчину своей мечты.

– Оказывается, последние лет пять он так или иначе был рядом. Просто мы не пересекались, хотя у нас было много общих знакомых. Слышали друг о друге, но никогда не виделись. А на Евровидении-2017 наши компании встретились, и мы познакомились, – делится ведущая.

Как оказалось, Юля не сразу поняла, что это именно тот мужчина, которого она искала. Но ее избранник оказался настойчивым.

Он покорил меня тем, что очень красиво ухаживал. И до сих пор ухаживает. Можно сказать, взял меня измором.

Увидел, понял, что я ему нравлюсь, стал звонить, приглашать встретиться. Словом, больше не отпускал. Хотя я не сразу поняла, что это мой человек. Только спустя несколько месяцев, оценив его поступки, сказала себе: «Юля, а это ведь именно то, что ты искала и ценишь в мужчинах». Во-первых, у него отличное чувство юмора. Потому что каким бы мужчина ни был красавчиком, богатым, успешным, талантливым и так далее, без чувства юмора лично мне было бы с ним скучно. Кроме того, он обо мне заботится. Для меня это важно. Когда чувствую, что я нужна, что меня любят, расслабляюсь и позволяю себе быть самой собой. И еще он всегда держит слово и никогда не дает мне повода расстраиваться.

Имя своего возлюбленного Юля пока не раскрывает.

– Как только мы поймем, что готовы прожить вместе всю жизнь, расскажу о нем. Пока же не торопим события и наслаждаемся жизнью. Одно могу сказать точно – сегодня я счастлива!

Смотрите “Утро в Большом Городе” со вторника по пятницу в 6:30 на ICTV.

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