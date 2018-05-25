Итальянские каникулы Антона Равицкого

Недавно ведущий шоу «Утро в Большом Городе» Антон Равицкий вернулся из увлекательной поездки в Италию. Вместе с женой он путешествовал на машине по стране и провел свадьбу в стиле американских фильмов.

Антон, для тебя это уже не первая поездка в Италию. Почему решил снова полететь туда?

– Изначально это была идея наших друзей – еще зимой они объявили, что хотят сыграть свадьбу в Италии. Отказались от пышного торжества и сняли виллу, чтобы гости вместо подарков просто привезли себя.

Мы решили, раз все равно будем в Италии, то незачем ограничиваться одним-двумя днями, мы давно хотели познакомиться со страной подробнее

До того были только в Венеции, два года назад. Спасибо, что заходил новый лоукост – билеты нашлись за вполне вменяемые цены. Отдельной задачей для меня было найти и заказать себе костюм священника.

Костюм священника…?

– У меня есть лицензия на проведение свадеб, так что друзья захотели, чтобы их расписал именно я, в стиле американских свадеб из фильмов. Благо, времени было достаточно, и к концу апреля в Тоскане я был во всеоружии. Старая вилла, изумрудная весенняя зелень севера Италии, двое влюбленных людей, близкие друзья и семья, – все получилось так, как надо. Итальянцы плакали и аплодировали.

Чем еще покорила Италия?

– Акацией! Мы прилетели в разгар ее цветения. Уже вечером, выходя из аэропорта, ощутили этот одуряющий аромат. Для одесситов запах белой акации – не новость. Но когда ее так много и этот аромат просто окутывает тебя – это здорово.

Сколько дней в итоге длилось путешествие?

– Практически две недели. За это время успели побывать в пяти регионах на севере Италии – Лигурии, Тоскане, Венетто, Эмилье, Романии, Ломбардии. Вокруг этих точек и построили свое путешествие. В итоге получилось, что кроме запланированных городов, смотрели много маленьких, о которых раньше и не слышали. Именно они как-то нас заманивали и оставляли самые сильные впечатления. Например, городок Вольтерра.

Впечатлила итальянская архитектура?

– Большая часть мирового культурного наследия сконцентрирована в этой стране, если не ошибаюсь. Потому нет ничего удивительного, что даже маленькие города выглядят так, как будто их создавали дизайнеры, чтобы впечатлить.

А если уж говорить о городах с такой историей, как Флоренция, Верона, Милан, то я не смогу описать ощущения от восхищения человеческим гением

Во времена веры в плоскую землю и папские индульгенции создавать такие шедевры – это волшебство и чудо.

Италию называют одной из самых красивых стран мира…

– Здесь все просто. То, что мы называем красотой – итальянцы в свое время придумали. Ну, и с природой им, конечно, повезло. Плюс они ее не испортили, рано научившись ценить прекрасное.

Что особенно запомнилось в поездке?

– Если брать какую-то одну яркую вспышку впечатлений, то выделю Чинкве Терре. Это комплекс из 5 городков-поселков, на лигурийском побережье Италии. Мы видели их фото до того, в интернете, но «вживую», словно прилепленные к скалам над морем разноцветные дома, похожие издалека на гнезда диковинных птиц – это очень круто!

Где останавливались?

– Все путешествие мы построили по принципу, что останавливаться будем не в городах, а на бывших фермах, виллах, конезаводах, – там теперь оборудованы мини-отели, сдаются комнаты и апартаменты. Это дешевле, и позволяет посмотреть заповедные уголки страны.

Как передвигались по стране?

– На время каникул мы взяли в аренду маленькую машину, и потому проблем с передвижением не было. Каждое утро просыпались, завтракали, тыкали в точку на карте, с городом, который хотим посмотреть, и отправлялись в дорогу. А вечером снова приезжали обратно.

Дороги отличные, так что даже сама поездка – уже как экскурсия

А само проживание дешевле отелей того же класса процентов на 20-30.

На каких авто ездят итальянцы?

– Италия – царство маленьких авто. По-другому бы и не знаю, как они бы ездили. Широкие трассы приводят к городам средневековья, чьи улицы рассчитаны на то, чтобы две лошади разошлись, да телеги. Джипам там нет места. Им, по совести, и в Украине особо нет места, но тут мы настойчивее итальянцев.

А как в Италии проселочные дороги, развязки?

– Проселочные дороги в Тоскане лучше, чем большинство, наверное, дорог в наших городах. Да развязки – это шедевры, наравне с Витрувианским человеком. Ничего, мы тоже когда-то сможем.

А что с ценами на продукты? Сравнивали с украинскими?

– В своих поездках мы взяли за правило этого не делать. Во-первых, часто расстраиваешься, когда не в нашу пользу сравнение. А, во-вторых, многое не сравнить. Потому что ну с чем я могу сравнить свежевыловленных осьминогов, приготовленных в местном белом вине стоимостью 7 евро за порцию с гарниром. (Улыбается)

Общались с местными жителями? Заметили какие-то отличительные особенности?

– Как и большинство жителей западной Европы, итальянцы улыбчивы, легко идут на контакт, готовы отозваться на просьбу о помощи. Это уже часть культуры. Из особенностей – да, они говорят руками. Даже говорящий по телефону итальянец помогает себе жестами, это не стереотип. (Улыбается)























Итальянские каникулы Антона Равицкого / 12 фотографій

Что из национальной кухни удалось попробовать в этот раз?

– Это же Италия!

Их национальная кухня уже наша привычная практически. Паста, пицца, панини, салями, сыры и салаты…

Скорее, местную кухню отличает нюанс свежести. В каждом регионе мы старались есть местные продукты.

А на шопинг успели?

– О, нет, мы не по шоппингу. Забыл дома очки – приобрел в Италии. А так все удобнее покупать в интернете, без толп людей и атмосферы апокалипсиса.

В путешествиях обычно не обходится без экстрима…

– Мы – бешенные планировщики, так что у нас такие сбои очень редкие. В этот раз обошлось.

Как сэкономить в поездке по Италии? Дай несколько советов

– Чтобы поездка вышла дешевле, планируйте все сильно заранее. Покупайте билеты в музеи и на смотровые площадки в интернете. Обедайте дальше от центра, к примеру, есть фуд-корты в торговых центрах. Да, это не так изысканно, но зато стоит порой в 2 раза меньше. Следите за акциями от отелей и авиакомпаний. Сможете позволить себе отличные условия за минимальные деньги.

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