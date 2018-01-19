PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD48L2NlbnRlcj48L2Rpdj4=
Вхід Реєстрація
Головна / В семье Елены Фроляк – пополнение / 19.01.2018 10:56

В семье Елены Фроляк – пополнение

0 - 0

Год собаки начался для ведущей программы «Факты» Елены Фроляк с появления домашнего питомца. Она поделилась своими впечатлениями от радостного события.

Ведущая программы «Факты» на ICTV Елена Фроляк решилась завести питомца – в семье телеведущей появился маленький щенок лабрадора. Но то, что это случилось именно в год Собаки – всего лишь совпадение.

7E4A8160_new

Как признается Елена, ее муж и дети давно хотели собаку, но сама ведущая долгое время была против этого.

– Не зря говорят: когда ты начинаешь думать о чем-то серьезно, Вселенная это тоже слышит.

Я в какой-то момент поняла, что нашей семье нужна встряска. Все-таки дочка учится в университете, сын в школе, мы с мужем каждый день на работе, все по накатанной…Как раз в этом время мне позвонила подруга и рассказала, что у собаки ее приятельницы щенки, с отличной родословной. И все сложилось, – рассказывает Фроляк.

Собаку назвали Норой. Ведущая признается, что уже начала к ней привыкать.

– У нас будто появился еще один ребенок! – улыбается Елена.

– Это, конечно, большая радость, но и много забот.  Уборки стало больше. Основные заботы на нас с мужем. Каждое утро он встает без пяти шесть и выгуливает ее, а днем ходим по очереди с поводком. Уже сделали собаке все прививки и теперь с ней можно гулять по улице. Скажу честно, больше всего появлению Норы обрадовался муж. Недавно даже сказал мне: «Ленка, я знаю, как ты через себя переступила. И я до сих пор в это не верю».

 

Источник: «Теленеделя».

Теги: Олена Фроляк
19.01.2018 10:56
0 - 0



Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще