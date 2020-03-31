Допомогти лікарям у боротьбі з COVID-19 може кожен

Українська Біржа Благодійності виділила короткий SMS-номер 88001, за яким українці можуть допомогти лікарням, які зараз борються з епідемією коронавірусу.

Зараз наша країна переживає складні часи у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19, тому зібрані за номером 88001 благодійні кошти буде спрямовано на проект, мета якого – придбати найнеобхідніше, щоб лікарні та лікарі були готові до будь-якого розвитку подій

розповідає Ірина Гуцал, директорка Української Біржі Благодійності.

SMS на номер 88001 – це 20 гривень з вашого мобільного рахунку, які потрапляють на благодійний проект, мета якого придбати:

– 4 автоматичні гематологічні аналізатори крові та витратні матеріали до них. Це такі пристрої, які дозволяють проводити дослідження клітин крові та можуть опрацьовувати багато зразків поспіль;

– 3 000 захисних костюмів та респіраторів. Без них робота лікарів з інфікованими просто неможлива, а їх критично не вистачає. Ми ж не можемо наражати на небезпеку життя тих, хто має рятувати інших.

В залежності від потреб лікарень, список необхідного оновлюватиметься.

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