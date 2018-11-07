Соколова, Казарін та Карп’як викликають Нових лідерів на жорстку розмову

Ведучі каналу ICTV Оксана Соколова («Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою»), Павло Казарін («Ранок у великому місті») та Вадим Карп’як («Свобода слова») викликають учасників на жорстку розмову. П’ятеро півфіналістів повинні будуть переконати журналістів і глядачів, що саме вони гідні перемоги.

Павло Казарін розповів, чого чекати глядачам і учасникам проекту від дискусії з ведучими телеканалу ICTV:

– Це буде розмова з претендентами і про претендентів, але для глядачів. Саме вони в цій імпровізованій сутичці будуть виконувати роль суддів. І саме їм виносити остаточний вердикт про те, хто і як протримався ці дванадцять раундів, – розповів телеведучий.

Вадима Карп’яка в першу чергу сподівається побачити і почути, наскільки Нові лідери готові відповідати на неприємні запитання перед камерами:

Лідерство – це не тільки вміння вести за собою однодумців, але також і вміння комунікувати зі своїми критиками, і в тому числі публічно

На Hard Talk із ведучими викликані Лідери:

Максим Бородін, депутат Маріупольської міської ради, який бореться за право людей дихати чистим повітрям в промислових містах.

Геннадій Друзенко, волонтер, який вже чотири роки з командою медиків рятує життя людей на Донбасі і створює мобільну клініку для сірої зони.

Сергій Замідра, селищний голова, який зробив Немішаєво містечком майбутнього, і прагне впровадити новітні технології в усі громади України.

Ольга Матюшина, селищний голова Коцюбинського, яка бореться з незаконною вирубкою Біличанського лісу, і прагне створити найбільший національний парк Європи в межах міста.

Денис Мінін, лідер руху ВОРКАУТ в Україні, який побудував тисячі спортивних майданчиків та активно популяризує здоровий спосіб життя.

Хто з них потрапить у фінал і отримає мільйон гривень, вирішать глядачі СМС-голосуванням у прямому ефірі.

Нагадаємо, першого листопада в ефір вийшов п’ятий випуск національного телепроекту «Нові лідери», де учасники висловили свою думку щодо суперечливих питань, які розділяють українське суспільство. Глядачі зробили свій вибір, і за результатами голосування проект покинули Ірина Заславець та Анна Петрова.

Шостий випуск національного телепроекту «Нові лідери» дивіться вже у цей четвер, 8 листопада о 22:20 на телеканалі ICTV.