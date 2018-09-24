Сьогодні Факти ICTV переходять на власний домен

З 24 вересня сайт Факти ICTV переходить на власний домен Fakty.com.ua. Із власною адресою сайт Факти ICTV стане більш доступними і зручними для українців.

Наразі сайт Факти ICTV із відвідуваністю більше 3,5 мільйонів унікальних відвідувачів у місяць є піддоменом офіційного сайту телеканалу ICTV. Перехід на власний домен Fakty.com.ua жодним чином не вплине на айдентику сайту і оперативне висвітлення подій.

Олена Фроляк, незмінна ведуча програми «Факти» на ICTV відзначає, що такі зміни особливо важливі в контексті блокування сайту кримськими провайдерами.

– Сьогодні дуже важливо, щоб читач, глядач чи слухач не були обмежені у виборі джерел інформації,

особливо на Сході України та в Криму. Я дуже рада, що тепер наш сайт стане доступнішим, а Факти прийдуть до тих, кому відрізали якісний контент , оперативні новини і легальне відео, – зауважила телеведуча.

За словами Ольги Тищук, керівника відділу інтернет проектів ICTV, сайт Факти давно перестав бути просто промо-сторінкою ефірної програми і потребував самостійної ідентифікації в мережі:

– Перехід на окремий домен – логічний крок на шляху до того, щоб вкотре показати свою самостійність та впливовість серед новинних ЗМІ.

Нам би хотілось, щоб сайт Факти перестали сприймати додатком ефіру, а звернули увагу, що це один з топових ресурсів на ринку Інтернет-ЗМІ.

Нагадаємо, сайт Факти ICTV входить у ТОП-10 українських інтернет-ЗМІ за підсумками 2017-2018 років. Так, у цьому році ресурс запустив розділ Інфографіка, де редакція додає авторські інфографічні матеріали. Крім того, Факти запустили понад два десятки спецпроектів, а також авторські інтерв’ю з політиками і відомими особистостями. Тільки за останній рік відео Фактів в інтернеті подивилися більше 50 мільйонів разів.

Третього вересня сайт Факти ICTV запустив традиційне голосування «ТОП-100 блогерів України». Українці обиратимуть кращих блогерів нашої країни вже вчетверте.

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