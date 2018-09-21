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Головна / Сергей Смальчук: бабке с косой вход закрыт / 21.09.2018 11:20

Сергей Смальчук: бабке с косой вход закрыт

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На канале ICTV стартовал проект «ПРОРВЕМСЯ!» С 3 сентября участники новой программы еженедельно делятся со  зрителями ноу-хау, позволяющими облегчить существование. Советы касаются самых разных сторон жизни–от уменьшения коммунальных платежей до улучшения атмосферы в супружеской спальне. Модерирует процесс ведущий Сергей Смальчук, который рассказал подробности создания шоу и работы над ним.

О ПРОЕКТЕ

– Прорвемся!» выходит по понедельникам в прайм-тайм – 20:20. А это значит, что руководство канала нам доверяет и делает ставку на этот продукт. Мы бы хотели, чтобы проект существовал как можно дольше– минимум два сезона в эфире. Но надеюсь, нам хватит сил для значительно большего.

Идея программы выросла из другого проекта канала – информационно-аналитического еженедельника «Факти тижня з Оксаною Соколовою», на котором я работал с первого дня.

Однажды мы с коллегой Евгением Лесным поняли: в «Фактах тижня…» нам встречаются герои, о которых хочется рассказывать гораздо дольше, чем позволяет формат сюжета, и отправились к руководителю департамента публицистических программ ICTV Оксане Соколовой с идеей нового проекта. Она ее поддержала.

О ЦЕЛЯХ

– Из любой проблемы есть два выхода: впасть в депрессию, сложить руки и ждать, когда за тобой «бабка с косой придет», или хотя бы попытаться что-то изменить. Несомненно, для большинства сдаваться под гнетом обстоятельств и неурядиц – не слишком приемлемый вариант. А значит, остается второй – пытаться как-то улучшать свою жизнь. Показывая людей, которые научились это делать, мы хотим вдохновить зрителя на активные действия по отношению к своей собственной жизни и решению проблем, с которыми он сталкивается. Я абсолютно уверен: успех приходит только к тем, кто что-то делает. Недаром же в народе говорят, что под лежачий камень вода не течет.

Сергей Смальчук

ОБ УЧАСТНИКАХ

– Герои нашей программы – обычные украинцы, с такими же проблемами, хлопотами и заботами, как и у нас с вами. Для нас не имеет особого значения – мужчина это или женщина, житель города или села, инженер, менеджер крупного предприятия, звезда кино или вообще безработный. Главное – оригинальность его подхода и способы решения конкретной проблемы.

О ЗАКОНЕ И ПОРЯДКЕ

– В каждом сюжете обязательно присутствует эксперт. Его задача – анализ и оценка того или иного метода или поступка героя программы с практической точки зрения.Мы не советуем ничего криминального. Поэтому если кто-то увидит в нашей программе выход, который поможет ему справиться со своими проблемами, мы будем только рады. Собственно, это одна из миссий, которую в идеале должно исполнять телевидение в целом, а не только наша программа.

О САМОМ НЕОБЫЧНОМ СЛУЧАЕ

– Вряд ли я могу выделить какой-то один конкретный случай или конкретного героя.

Весь наш проект – исключительно об уникальных людях и их уникальных выходах из тех или иных жизненных ситуаций

И каждый раз снимая новый эпизод (а мы с моим коллегой – креативным редактором проекта Женей Лесным –так же, как и наши журналисты, продолжаем «работать в полях», то есть выезжаем на съемки, пишем и монтируем сюжеты), я удивляюсь и восхищаюсь будто впервые. Ну вот как сравнивать истории, например, мужчины, который, не имея денег на машину, сделал ее собственными руками из того, что нашел у себя во дворе и насобирал на складах металлолома и свалках, и бабушки, в 70 с лишним лет основавшей настоящую бизнес-империю по продаже товаров интимного потребления, а проще говоря — секс-шопов? (Улыбается.) И таких случаев у нас – каждый первый.

!S_5518

О ВЕДУЩЕМ

– Если говорить о работе в кадре именно в образе ведущего, то «Прорвемся!» можно назвать дебютом. Но сказать, что я понятия не имел, как работать перед камерой, будет ошибкой. Потому что более 13 лет отдал другому дорогому мне проекту канала ICTV «Факти тижня з Оксаною Соколовою», где в сюжетах обязательно наличие стенд-апов (появление в кадре журналиста, озвучивающего часть новости. — Ред.). К тому же иногда удается в сериалах посниматься – актерское образование позволяет. Так что камера не наводит на меня ужас. (Улыбается.)

О НАЗВАНИИ

– Рабочим названием проекта было «Выход есть!». Однако в процессе обсуждения остановились на «Прорвемся!». Это название показалось нам более точным и метким, чему я лично несказанно рад, потому что это не просто мое любимое слово, а девиз по жизни. Действительно верю, что какой бы нерешаемой не была проблема и какой бы запутанной не выглядела ситуация, выход можно найти».

О ЛИЧНОМ ОПЫТЕ

– Разве не прорыв, что парня из небольшого райцентра на Волыни теперь показывают по телевизору? (Улыбается.) При том, что у меня не было ни богатых родителей, ни «мохнатой лапы», с помощью которой по мановению волшебной палочки решался бы любой вопрос. Мама всю жизнь проработала санитаркой в больнице, отец – кочегаром в котельной.

Кроме меня, родители еще воспитывали двух старших сестер – так что выживали, как могли…

Что касается каких-то ярких историй, я бы, наверное, рассказал две: о переезде во Львов после института и стремлении «зацепиться» в Киеве.

Приехав в 2001 году в город Льва с мечтой работать в театре, был вынужден в прямом смысле жить сценой. Вернее, за сценой. Потому что с зарплатой в 120 гривен (это около 20 долларов) не имел возможности арендовать жилье. Мне разрешили поселиться в гримерке. Помню период, когда я покупал себе 300 граммов самой дешевой «кровянки» и делил ее на три части – на завтрак, обед и ужин, потому что ни на что больше денег не хватало. Переехав впоследствии в Киев, первое время жил у друзей-театралов в общежитии столичного Театра юного зрителя на Липках, которым стал бывший пошивочный цех. Комнатки были настолько маленькими, что там едва помещался один человек, поэтому мне нашлось место лишь на бетонном полу в «кладовке». И ничего – прорвались как-то! (Улыбается.)

Smalchuk&Lesnoy

О ПОЗИТИВЕ

– Мы сознательно избрали довольно легкую или где-то даже ироническую форму подачи материала. Ибо «чернухи» на телевидении и так достаточно. Хочется, чтобы после просмотра нашей программы настроение у зрителей хоть немного улучшилось, чтобы они отошли от экрана с улыбкой. Если обобщить сказанное, я считаю, что все, не идущее вразрез с законом, может быть взято на вооружение как способ преодоления трудностей. И таких методов, как показывает опыт героев «Прорвемся!»,– пруд пруди. Так что прорвемся!

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Теги: прем'єри ICTV, Прорвемось!, Сергій Смальчук
21.09.2018 11:20
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