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Головна / По случаю Дня святого Валентина ведущие ICTV вспомнили романтические истории любви / 14.02.2019 13:37

По случаю Дня святого Валентина ведущие ICTV вспомнили романтические истории любви

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Дизель Александр Бережок хоть и признает праздник, пришедший к нам из Европы, больше предпочитает родные – славянские.

– Есть у нас романтичная история с супругой Аленой именно на Ивана Купала. В тот вечер я пустил по воде венок, который сплел сам, а именно моя любимая его выловила… Представляете? Это правда. С тех пор мы считает Купалы – нашим днем.

А вообще, с годами романтика неизбежно уходит – ее нужно поддерживать и работать над атмосферой в паре.

Например, люблю лично приготовить вкусный ужин для супруги, – отметил прекрасный артист и виртуозный кулинар Александр Бережок.

Александр Бережок_День Валентина

Ведущий  «Свободы слова» на ICTV Вадим Карпьяк  ради жены готов и не на такое. Но к внешним атрибутам праздника он относится скептически. По мнению Вадима, «лучше два раза удачно пошутить, чем три раза заказывать вертолет с трубадурами».

– Таня так и говорит: «Вадимчик, ты – антиромантичный человек. Но я тебя люблю именно такого», – признался ведущий.

Только один раз был момент, когда я подарил Тане «валентинку» на первом курсе Могилянки.

Художник с меня, честно говоря, никакой. Таня до сих пор уверена, что тогда я просто открыл учебник английского, положил сверху листик бумаги и обвел контуры с пары картинок. Но ту валентинку она почему-то сохранила.  С тех пор с романтикой я – пас.

Вадим Карпьяк_Татьяна Пушнова_День Валентина

Самая романтическая история случилась в жизни ведущего «Факты. Спорт» Андрея Ковальского несколько лет назад.

– Тогда мы еще только встречались с Таней, – вспоминает ведущий. – Однажды я решил нас расписать без ее ведома. Даже к нашей общей знакомой обратился, которая в ЗАГСЕ работала. Но она отказала, говорит, по закону никак. (Улыбается). Пришлось делать официальное предложение.

Я позвал Таню на крышу дома и, пока она рассматривала виды вечернего Киева, достал из кармана обручальное кольцо и попросил стать моей женой.

Андрей и Татьяна Ковальские_День Влюбленных

Ведущий тревел-шоу «Особенности национальной работы» Андрей Зрожевский тоже  считает себя большим романтиком. Чего стоит только предложение руки и сердца, которое он сделал будущей жене Лесе в День влюбленных!

– Вначале решил ее похитить, как в бандитских фильмах. Но меня друзья отговорили – мол, испугаешь девушку и не понятно, чем это потом обернется. Решил поступить иначе. Уговорил ее подружек взять ее с собой на шопинг. По дороге их неожиданно остановил человек в костюме большого сердца – чуть под колеса не попал!

В общем, попросил он ее на выход, а тут из соседней я – с розами и кольцом. Леся была в шоке. Но, согласилась сразу.

С тех пор день святого Валентина – у нас главный семейный праздник. В этот день я с самого утра ищу по всему городу любимые цветы Леси – пионы. А найти их в феврале не так легко, между прочим», – поделился Андрей.

Зрожевский Андрей_Предложение руки и сердца

Особенно романтичен день 14 февраля для партнера дизелей по сцене Сергея Писаренко.

– 14 февраля – для меня двойной праздник. В этот день отмечает день рождения моя любимая женщина. Мы всегда стараемся спланировать путешествие, увидеть красивые места.

А самый романтичный подарок в этот день я устроил много лет назад – тогда со своей будущей женой мы полетели в Рим.

За ужином я положил кольцо в ее бокал с красным вином. И когда моя любимая допила, то увидела колечко… Это было мое предложение руки и сердца, – рассказал историю романтичный дизель.

Не только в День святого Валентина, но как можно чаще старается устраивать приятные сюрпризы своей супруге Ольге и  Евгений Гашенко. Дарит аккуратные кустовые розы нежного оттенка, обязательно – романтический ужин в приятном заведении. Кроме того, может и сам приготовить!

– Но самое важное, что бы ни происходило и сколько бы ни было работы, – находить время только для двоих.

Разговаривать и чувствовать единство. Так романтика и любовь сохраняются на долгие годы

– поделился опытом Евгений Гашенко.

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Теги: Александр Бережок, Андрій Ковальський, вадим карпьяк, ведучі ICTV, День святого Валентина, Евген Гашенко
14.02.2019 13:37
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