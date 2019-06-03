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Головна / Оголошення переможців 48-го КМКФ «Молодість» / 03.06.2019 11:23

Оголошення переможців 48-го КМКФ «Молодість»

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Офіційна церемонія нагородження 48-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» відбулась у колонній залі Київської міської державної адміністрації. 

Ведучими святкового вечора стали ведуча програми «Факти» на ICTV Оксана Гутцайт та обличчя телеканалу СТБ Григорій Решетнік.

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Гран-прі кінофестивалю, нагороду «Скіфський олень» отримала кінострічка «Дикий», режисер Камій Відаль-Наке (Франція). У фільмі розповідається про чоловічу проституцію. До неї змушений вдатись головний герой, аби знайти любов і свободу, якої він прагне. Він не знає, що чекає його в майбутньому, але все одно вирушає в дорогу.

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Врученню головної нагороди фестивалю передувала промова Міністра культури України Євгена Нищука: «Кінофестиваль “Молодість” пройшов різні часи. Попри те, що за два роки йому виповниться півстоліття, він не втрачає свого драйву та зберігає хіпстерський дух. “Молодість” — фестиваль, який руйнує стереотипи та дає дорогу молодим митцям, які тільки заявляють про себе у світі кіно».

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Нагороду зі сцени отримав виконавець головної ролі у стрічці «Дикий» Фелікс Маріто: «Ми намагались передати те, що передати не можливо — можливо лише відчути. Персонаж простягає руку, ніби просить пережити події фільму разом із ним».
«Це був важкий вибір. Усі фільми надзвичайно якісні та зворушливі. Чесно кажучи, я іноді забувала, що є членкинею журі, переглядаючи їх. Вибір був важкий, але він є», — зазначила голова Міжнародного журі фестивалю Ірма Вітовська.

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«Фільми, які ми бачили цього тижня, були надзвичайні. Найкращим словом, яким можна схарактеризувати цю програму, є різноманіття: різноманіття відношень до проблеми гомосексуальності в різних країнах, різні стадії прийняття, абсолютно різні люді, які відвідували ці фільми», — поділився враженнями від перегляду член журі конкурсної програми «Сонячний зайчик» Пітер Дебрюж.

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До зустрічі на 49-му КМКФ «Молодість»!

 

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03.06.2019 11:23
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