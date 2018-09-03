Новый проект ICTV «Прорвемся!» расскажет о людях, которые никогда не опускают руки

К новому осеннему сезону телевидение, как всегда, готовит для украинцев массу сюрпризов. Конечно же, самый мужской канал страны ICTV не стал исключением. Тех, кто устал от чернухи и негатива на телеэкранах, канал порадует премьерой оптимистической программы «Прорвемся!». Уже 3 сентября зрителей ждут реальные истории жителей нашей страны, которые находят выход из любой ситуации. Они делятся своим опытом, а их рецепты собирает ведущий проекта Сергей Смальчук.

Новый проект телеканала ICTV – об обычных украинцах, которые изменили свою жизнь собственными руками, идеями, выдумками и усилиями. Назло чиновникам, завистникам, мошенникам, политикам они умудряются жить хорошо и более того – рассказывают свои истории успеха.

Как возникла идея

Идея программы возникла не на пустом месте. Ведущий Сергей Смальчук рассказывает, что фактически она выросла из другого успешного проекта ICTV – «Факты недели с Оксаной Соколовой». Журналист работает там с момента его открытия – вот уже 13 лет. Будучи сначала репортером, потом – выпускающим редактором программы, Сергей однажды понял: герои и ситуации, в которые они попадают, настолько интересные и многогранные, что в сюжете «Фактов недели» им слишком тесно.

Сергей рассказывает:

– Мы очень часто слышим о том, что на телевидении сплошная «чернуха», а людям хочется позитива. Причем слышим это как от коллег по цеху, так и от простых людей, обычных зрителей…

Вот и подумалось: а почему бы не попробовать совместить эти две вещи: рассказать о позитиве устами наших героев.

Потому что рассказывать там точно есть о чем… Ведь жизнь – это не только проблемы. Это и умение находить из них выход.

Идею поддержал коллега Смальчука Евгений Лесной – российский журналист, который с началом агрессии РФ переехал в Украину, выразив свой протест против политики Кремля. Так и родился проект «Прорвемся!» Кстати, рабочее название программы – «Выход есть!», что как нельзя лучше отражает ее суть.

Кто и куда «прорвется»?

«Прорвемся!» – для тех и про тех, кто не хочет просто ныть и жаловаться. Ежедневно украинцы сталкиваются с новыми вызовами – то повышение цен на проезд, то очередной рост коммуналки. Найти хорошего врача или место в детском саду или школе для ребенка тоже непросто. Часто люди не могут решить такие проблемы из-за бездействия чиновников или бюрократии. От государства вместо помощи – только новые барьеры, которые надо преодолеть. Но опускать руки – это вовсе не в стиле нашего народа.

Нам стало интересно – в условиях тотальной «зрады», о которой только и слышно – разыскать «победителей»

Простых украинцев, которые к своим ежедневным – зачастую, казалось бы, нерешаемым проблемам относятся как к интересному вопросу, на который точно можно найти какой-то креативный, оригинальный, но обязательно положительный ответ. И теперь для меня даже фраза о том, что «украинцы – нация победителей» зазвучала иначе, потому что, оказывается, таких людей, как и вариантов ответов на самом деле – пруд пруди! – рассказывает Сергей Смальчук.

Фишка программы в том, что на первом месте – не ведущий, а герои, их проблемы и истории «прорыва». И ведущий Сергей Смальчук, и креативный редактор Евгений Лесной точно так же, как и журналисты работали «в полях» – ездили в самые захолустные уголки нашей страны, общались с героями, искали их и писали сюжеты. Более того, даже после сьемок общение с героями «Прорвемся!» продолжается, ведь каждый член команды знает героев лично.

Кстати, по поводу съёмочной команды… Сергей шутит:

– Скажу так: мне очень бы хотелось иметь штат в тридцать журналистов, сорок продюсеров, пару десятков операторов, режиссеров, а еще – личного массажиста, бодигарда и секретаря. Но если говорить о нашей команде, то это очень небольшая группа людей.

Политики не будет

Создатели программы обещают нам только позитив, а это значит – политики в «Прорвемся!» не будет. Еще на старте проекта Смальчук и Лесной принципиально и категорически решили отказаться от политики.

– Есть два момента. Во-первых, часть украинцев достаточно негативно относятся к политикам. А наша программа о позитиве. Политики уже выпадают из этого формата, – говорит Смальчук.

Да, мы увидим политиков в программе – но только в амплуа людей, которые так же, как и рядовые украинцы сталкиваются с конкретными жизненными проблемам – и, собственно, как они решают их без своих мандатов и охранников

Ведь проблемы у всех одинаковые. Даже если ты суперстар и живешь в квартире за миллион долларов, тебя все равно могут затопить соседи.

Как говорит Сергей Смальчук, теперь осталось только дождаться выхода программы в эфир, чтобы убедиться: действительно ли зрителям не хватает позитива, или это – просто слова.

В общем, 3 сентября ICTV обещает показать зрителям вдохновляющие истории, смешные моменты и креативных героев. «Прорвемся!» – говорят они вместе с ведущим. И мы им верим, ведь украинцы – это нация победителей. Вместе – Прорвемся!

Смотрите онлайн Прорвемся 1 выпуск от 03.09.2018

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