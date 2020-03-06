на ICTV з’явиться всесвітньо відомий «Коп з минулого»

ICTV розпочав зйомки нового іронічного детективу «Коп з минулого». Нова стрічка – це адаптація популярного серіального формату, який дивиться увесь світ. Багатосерійка розповідає про пригоди поліцейського, який прокинувся після коми в сучасному світі, а думками залишився у 90-х.
Капітан міліції Олег Долін відкриває очі на лікарняному ліжку і дізнається, що в комі він пролежав … близько 20 років. За цей час світ змінився, міліція перетворилася на поліцію, рекет і «братки» залишилися в минулому, а у нинішній реальності всі «сидять» у ґаджетах, знімають блоги і, що зовсім дивно, їдять суші барабанними паличками. Для «прибульця» з лихих 90-х, який зберіг професійні навички, серце і душу молодого хлопця, знайдеться робота і в новій поліції. Адже, як і раніше, погані хлопці роблять погані вчинки.
«Ми раді, що успішний світовий тв-формат нарешті прийшов і в Україну. Адаптацією серіалу The Last Cop («Останній коп») займається продакшн-студія легендарного серіалу «Пес». Тому ми впевнені, що новий проект стане не менш популярним і улюбленим серед наших глядачів», – говорить головний продюсер серіального напрямку ICTV Ірина Храновська.
Оригінальна версія серіалу належить Німеччині. На німецькому ТБ прем’єра вийшла в 2010 році під назвою «Der Lezte Bulle» («Останній бик»). Незабаром право на адаптацію стрічки придбали у Франції, Естонії, Мексиці, США та інших країнах.
Головну роль у новій стрічці зіграє відомий український акторДмитро Суржиков.
Режисер стрічки – Олег Борщевський. Оператори-постановники – Андрій Швець і Микола Яворський.
Продюсери ICTV – Анастасія Штейнгауз, Ірина Храновська.
Виробництвом картини займається ProTV.
Всього заплановано 16 серій. Дату прем’єри на ICTV поки що не називають.