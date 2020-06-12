Keep calm: 5 найкращих додатків для медитації на Apple iPad

Вже встигли змінити кілька десятків різних видів діяльності (інтелектуальної та фізичної), щоб позбутися надокучливих негативних думок і злегка «розвантажити» мозок? Результати все ще залишаються невтішними? Можливо, щоб зберігати спокій, варто спробувати регулярно медитувати? Робити це правильно й без зайвих зусиль допоможуть спеціальні додатки, які можна встановити на Apple iPad 2019 або будь-який інший планшет на базі IOS.

Headspace

Цей додаток ідеально підходить до користувачів, які майже не знайомі з поняттям «медитація». Його простий та зрозумілий інтерфейс, а також багатий арсенал доступних функцій й можливостей – справжня знахідка для новачків.

З якими проблемами допомагає впоратися аплікація Headspace? Вона дозволяє:

вільно дихати; зосереджуватися навіть на найскладніших справах; завжди знаходитися в гармонії з власним тілом і розумом.

Додаток займає 118 Мб, тому його завантаження на Apple iPad 2019 точно не призведе до дефіциту пам’яті.

Insight timer

Мультиплатформенна програма, скористатися якою може кожен власник планшетного ПК на базі IOS або Андроїд. Вона відрізняється від багатьох інших додатків, пов’язаних з психологією і медитаціями, наявністю внутрішньої соціальної мережі. Завдяки цій особливості користувачі можуть спілкуватися між собою та підтримувати один одного.

Aura

Додаток з широкими можливостями персоналізації. Перед запуском курсу медитацій він досліджує індивідуальні особливості кожного користувача. Головні параметри оцінки:

вік,

рівень стресу,

ставлення до медитативних практик,

настрій.

Медитації в Aura короткі, але ефективні. Вони тривають всього 3 хвилини та регулярно оновлюються завдяки досвідченим майстрам.

Calm

Ця програма – секрет спокою й гармонії. Вона відкриває власникам планшетів або інших гаджетів на базі різних ОС доступ до 16 медитацій різної тривалості. Серед них є і короткі (близько трьох хвилин), і довші (до 30 хвилин).

Індивідуальний час медитацій можна засікати за допомогою вбудованого таймера.

Stop, breathe and think

Програма, яка дарує дорогоцінний час, щоб зупинитися, відпочити та подумати про щось хороше.

Інтерфейс Stop, breathe and think зручний і красивий, тому медитації з цим додатком перетворюються в суцільне задоволення.

Для позитивних зрушень достатньо всього кількох тижнів використання будь-якого з перерахованих додатків. Регулярні медитації вже з перших днів вплинуть не тільки на настрій, а й на самопочуття.

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